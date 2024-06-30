الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حلمي النمنم: القوى السياسية أعطت الإخوان كارت أحمر في 3 يوليو

حلمي النمنم، وزير
حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق

أكد حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، أن الإخوان حاصرت المؤسسات الرافضة لهم ولأعضائهم، لافتا إلى أن هذا الصدام أدى إلى ما حدث في ثورة 30 يونيو.

وقال النمنم، خلال لقائه  ببرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد” «القيادة العامة للقوات المسلحة قالت كلمتها بعدم السماح بالاعتداء على أي مواطن مصري من قبل جماعة الإخوان في الشارع بجانب دور وزارة الدخلية، وذلك من خلال اجتماع مع القوى السياسية من الأزهر والكنيسة والسياسيين وتمرد، برفض من الإخوان حضور هذا الاجتماع».

وأضاف، أن يوم 3 يوليو قررت القوى المدنية والسياسية إعطاء الإخوان كارت أحمر «طرد» من الحكم في مصر نهائيا، مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس السيسي اليوم أكد على أن مصر فقدت نحو 3 آلاف شهيد في الحرب على الإرهاب في سيناء، التي كانت أصعب من حرب أكتوبر والحروب السابقة، معلقا: كنا شهودا على الحقائق الخاصة بفترة جماعة الضلال.

وتابع، أن مشروع الإخوان هو التدمير والتزوير والإنكار وهم يشوهون الإسلام وصورته أمام العالم.

حلمي النمنم ثورة 30 يونيو 3 يوليو القوى المدنية والسياسية الإخوان كارت أحمر

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