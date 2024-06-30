الباز: الإخوان كانت تحاول السيطرة على الإعلام بشتى الطرق

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن جماعة الإخوان منذ اللحظة الأولى للحكم، وقبل ثورة 25 يناير دشنت عددًا من المواقع الإخبارية وصفحات السوشيال ميديا وكانت بإشراف وتمويل مباشر من خيرت الشاطر، وكانت لديهم مدونات ومواقع إخبارية خاصة بكل محافظة.

وأضاف الباز، خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو، تحت عنوان “30 يونيو.. ذكرى ثورة الإنقاذ”، أن الإخوان كانت تحاول السيطرة على الإعلام بشتى الطرق، ومن خلال ذلك أسست كليتين اقتصاد وعلوم سياسية وكلية إعلام في جامعة بني سويف، وكانتا غير مستوفيتي الأوراق والتراخيص القانونية في محاولة منهم لتخريج جيل لديه رؤية وانتماء كامل لديهم.

وأضاف أن الإخوان مارست حصارًا من التخويف على الإعلاميين، وعدد من النخبة والإعلاميين رفعوا الراية البيضاء مبكرًا، فالإعلام كان مواصل بصورة دائمة لكشف مخططات وأساليب الإخوان، مستشهدًا بما حدث في ذلك الوقت بجريدة الفجر بنشر صورة لمحمد مرسى، أثناء رفع بنطلون خلال زيارة له، موضحًا أن أول هتاف خرج يسقط حكم المرشد كان في جنازة اللواء عمر سليمان.

انطلاق ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين “30 يونيو.. ذكرى ثورة الإنقاذ”

انطلقت منذ قليل ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو، تحت عنوان “30 يونيو.. ذكرى ثورة الإنقاذ”.

ومن المقرر أن تناقش الندوة، كيف كان اعتصام المثقفين الشرارة الأولى للثورة، وأوضاع حقوق الإنسان وقت حكم الجماعة الإرهابية ونظرة العالم لمصر آنذاك، وسعى الجماعة الإرهابية لتغيير هوية الوطن، بالإضافة إلى دور الإعلام في مواجهة الإخوان، وكيف حاولت الجماعة استقطاب عدد من الإعلاميين بعد ثورة 25 يناير، وكذلك كيفية مواجهة إعلام الجماعة المحرض على الدولة ومؤسساتها، كما تناقش الندوة محاولات الجماعة لاختراق المجال الحقوقي.

وتتطرق المناقشات إلى دور المرأة في 30 يونيو ووجودها في صدارة الصفوف، ودور جبهة الإنقاذ في دعم الثورة، ومواجهة محاولات استقطاب الشباب، كما تناقش تمكين الشباب في العمل السياسي وفي دولاب الدولة وكيف تغيرت النظرة إلي الشباب، وذلك بعد 11 عامًا على الثورة.

يدير الحوار خلال الندوة النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيها كل من: النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والدكتور أحمد مجاهد، رئيس هيئة قصور الثقافة الأسبق، المحامية والإعلامية أميرة بهي الدين، الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسى الإدارة والتحرير لجريدة الدستور، النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.