الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

زوجة تطلب الخلع: «جوزى مدمن أفلام رعب وجاتلى حالة نفسية بسببه»

محكمة الاسرة - أرشيفية
محكمة الاسرة - أرشيفية

لجأت سيدة عشرينية تدعى منار.إ لمحكمة الأسرة بزنانيري لرفع دعوى قضائية ضد زوجها تطالب فيها بخلعه تحمل رقم ٦٤٣٨ لسنة ٢٠٢٤ وبررت الزوجة دعواها بأن زوجها تسبب لها في حالة نفسية سيئة بسبب مشاهدته لأفلام الرعب الدائمة.

وقالت منار: “لن أستطيع التحمل هذه المعيشة معه أكثر من ذلك، فمر على زواجنا سنتين و٣ أشهر وخلال هذه السنوات وأنا أعانى منه أشد معاناة وكل مشاجرتنا بسبب مشاهدته لأفلام مرعبة لا أستطيع تحملها، فضلاً عن رغبته في إغلاق إضاءه الشقة أثناء مشاهدته تلك الأفلام”.

فكنت أتركه وأجلس بغرفتى بالساعات حتى لا أشاهد ما يشاهده لكن شقتنا  صغيرةللغاية ولا أستطيع أن أحبس بالغرفة مدة طويلة.

واستكملت منار: "باعتراضي ومشاجراتى الدائمة معه بدأ يتعدى علي بالضرب المبرح وقام بطردى من شقة الزوجية ٣ مرات ليلا وكنت أضطر للجوء للجيران للاتصال بأهلي وبآخر مرة حاول الجيران التدخل لإصلاح الأمر بيننا لأن والدى شرط عليه بآخر مشكلة نشبت بيننا إذا قام بضربي وطردى مرة أخرى لن أعود له مجددا.

وعندما حاول الجيران التدخل لإصلاح الأمر بيننا، قام بسبي بأبشع الألفاظ وتعدى علي بالضرب المبرح أمام الجميع وحضر والدى واصطحبنى وطلب منه والدى أن يطلقنى بالمعروف لكنه رفض وطلب منى اللجوء إلى المحكمة.

خلع طلاق أفلام رعب محكمة الأسرة بزنانيري دعوى قضائية

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