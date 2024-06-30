ضبط المتسبب في مصرع شخص وإصابة 4 آخرين أعلى الدائري

وقع حادث مروري مروع بمنطقة الهرم بالجيزة، أعلى الطريق الدائري عقب اصطدام سائق سيارة بعدد من الأشخاص أثناء توقفهم على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص بينما أصيب 4 أخرون، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة في ثلاجة المستشفى، بينما تم نقل المصابين الأربعة في سيارة إسعاف لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم القبض على المتسبب في الحادث

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من طواريء الصحة باصطدام سيارة بأشخاص بنطاق دائرة قسم الهرم؛ وعلي الفور انتقل رجال المباحث والمرور الى المكان وقاموا بإخلاء أثار الحادث والتعامل مع الضحية والمصابين فيما تم تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.