الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السيد نجم: نحن في حاجة ماسة لإصدار كتب تحلل ثورة 30 يونيو

الكاتب الدكتور السيد
الكاتب الدكتور السيد نجم

قال الكاتب الدكتور السيد نجم، عضو مجلس إدارة نادي القصة، ردًا على ما وجهته له الـ“الدستور” من تساؤل حول أبرز الإصدارات التي تناولت ثورة الثلاثين من يونيو، إننا مازالنا في حاجة للكتب التي تتناول ثورة الثلاثين من يونيو من منظور تحليلي تدرس ما حدث خصوصًا أن الفترة التى عشنا فيها والتي سبقت إندلاع الثورة أكدت المخاوف التي حصلت أيامها، مشيرًا إلى أنه مازالت هناك قنوات تضع شعارات الإخوان حتى اليوم.

وأكد السيد نجم في تصرح لـ"الدستور"، أن هناك بعض الأقلام على السوشيال ميديا عبرت ومازالت عن كونها إخوانية وتبرر وتهاجم أي منجز للدولة المصرية إلى اليوم، مطالبًا بضرورة أن تنتبه دور النشر الرسمية والخاصة وأن تضع خطة لإصدار عدد من الكتب التحليلية لثورة الثلاثين من يونيو والاشتباك مع الفكر الإخواني.

وأوضح السيد نجم، أن هناك عشرات المقالات والندوات والمناقشات والرؤى التي تناولت ثورة الثلاثين من يونيو، كما صدر عن الهيئة العامة للاستعلامات بعض الكتب الإخبارية عن الثورة وليست إبداعية أو تحليلية بل كتب احتفالية؛ مؤكدًا ضرورة الاهتمام بضرورة صدور كتب تدرس وتحلل الثورة تحليلا علميًا ووضع رؤية مستقبليه لها وبموضوعية حتى نرى ما قدمناه خاصة وأن الآن هناك قوى خفية تعمل تحت الأرض وبحرية خاصة على السوشيال ميديا.

يذكر أنه قد صدر العشرات من الكتب عن دور النشر الرسمية، والمستقبلة والتي تناولت ثورة الثلاثين من يونيو خطتها أقلام الكتاب والصحفيين؛ منها: "سنوات الخماسين" لياسر رزق، "الطريق إلى 30 يونيو" لجمال حسين، "ثورة 30 يونيو وتأثيرها على المعادلات والتوازنات الاستراتيجية ودور مصر" وهو كتاب صادر عن الهيئة المصرية العامة للواء مصطفى كامل محمد، "شفرة 30 يونيو" لمحمد الباز، "سقوط الإخوان" لمصطفى بكري، وغيرها.

السيد نجم ثورة الثلاثين من يونيو سنوات الخماسين لياسر رزق شفرة 30 يونيو لمحمد الباز سقوط الإخوان لمصطفي بكري

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