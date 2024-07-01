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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 1-7-2024

بورصة الدواجن
بورصة الدواجن

يحرص محبين الدواجن وعشاقها على معرفة أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 1-7-2024 عبّر جوجل، لشرائها وفقًا لاحتياجاتهم من مأكل. 

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 1-7-2024

وتنشر "الدستور" في هذه السطور القادمة أسعار الفراخ في بورصة الدواجن الرئيسية، اليوم الإثنين 1 يوليو 2024، حيث ستشمل سعر كيلو الفراخ البيضاء، والبلدي، والحمراء، وكذلك نوضح أسعار البيض.

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 1 يوليو 2024

سعر الفراخ البلدي اليوم الإثنين

ارتفعت أسعار الفراخ البلدي اليوم الإثنين بالأسواق المحلية لتسجل 123 جنيهًا، وتراوحت الأسعار في الأسواق بين 124 و131 جنيهًا باختلاف التاجر والمنطقة.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم

وصل سعر الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 1 يوليو 2024 عند قيمة 97 جنيهًا، بينما قد تراوحت الأسعار في الأسواق ما بين مبلغ 98 و107 جنيهات، وذلك حسب المنطقة والتاجر.

أسعار الفراخ البلدي

سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الإثنين 1 يوليو سجل نحو 110 جنيهات للكيلو الواحد، لتصل إلى المستهلك بسعر سيصل مبلغ 122 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم الإثنين

كما سجلت أسعار الفراخ الساسو، اليوم الإثنين مبلغ 102جنيه للمستهلك.

سعر البانيه اليوم

سجل سعر البانيه اليوم الإثنين 1 يوليو نحو 195 جنيهًا للمستهلك.

وصل سعر صدور الدواجن البيضاء اليوم الإثنين 130 جنيهًا للكيلو.

بلغ أسعار الفراخ الأمهات البيضاء اليوم 70 جنيهًا في المزرعة.

اعرف أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

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أسعار البيض اليوم

ووصل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الإثنين ما بين مبلغ 134 و135 جنيهًا، وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الإثنين 1 يوليو إلى ما بين قيمة 132 و136 جنيهًا، كما أن سجل سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الإثنين ما بين مبلغ 119 و120 جنيهًا.

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