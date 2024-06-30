يورو 2024.. سلوفاكيا تصعق إنجلترا بهدف في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة إنجلترا وسلوفاكيا في الدور ثمن النهائي من بطولة يورو 2024، بتقدم الأخير بهدف دون رد.

سجل إيفان شرانز هدف التقدم لصالح سلوفاكيا في الدقيقة 25 من عمر الشوط.

أحداث الشوط الأول

منتخب إنجلترا استهل المباراة من البداية بضغط قوي في الوقت الذي اعتمد فيه الفريق السلوفاكي على الهجمات المرتدة.

وأرسلت الكرة في الدقيقة الرابعة لداخل منطقة الجزاء وحولها دافيد ستريليتس برأسية مرت لخارج الملعب.

في الدقيقة الخامسة، ديفيد هانكو سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ومرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

وحاول المنتخب الإنجليزي في الدقيقة التاسعة حيث سدد كيران تريبيير الكرة من على حدود منطقة الجزاء مرت مباشرة لخارج الملعب.

في الدقيقة 17 بطاقة صفراء للاعب جود بيلينجهام بعد تدخل قوي على لوكاس هاراسلين.

وجاء هدف التقدم لصالح سلوفاكيا في الدقيقة 25 بعدما أرسل دافيد ستريليتس تمريرة رائعة للاعب إيفان شرانز داخل منطقة الجزاء وسدد الأخير الكرة لتمر على يمين الحارس لداخل الشباك.

هاري كين أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار في اتجاة ساكا ولكن مرت من فوق الأخير لخارج الملعب.

كوبي ماينو سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.