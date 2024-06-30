ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالأقصر

ألقت مباحث الأقصر القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 عناصر إجرامية تخصصوا في سرقة الدراجات النارية وبحوزتهم 16 موتوسيكل مقيمين بدائرة إسنا.

تلقى مدير أمن الأقصر إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر بضبط التشكيل العصابي الأول يدعى «م.ا.م.ط»، 33 عامًا، بدون عمل مقيم بالنمسا دائرة مركز إسنا والسابق اتهامه في 9 قضايا، مخدرات، سلاح، سرقة، ضرب، والثاني «م.ع.ا» 31 عامل بدون عمل ومقيم المساوية دائرة مركز إسنا، والسابق إتهامه في 14 قضية مخدرات، سلاح، سرقة والثالث «م.أ.م.س» 32 عاما بدون عمل ومقيم الدير دائرة مركز إسنا، والسابق إتهامه في 10 قضايا سلاح، سرقة بالإكراه، ترويج عمله مزيفة، سرقة، ضرب، تبديد.

عقب الإجراءات المقننة تمكن ضباط وحدة مباحث إسنا من ضبط العناصر الإجرامية الثلاثة التي كونت تشكيلا عصابيا وبحوزتهم، صاروخ كهربائي للتقطيع 3 مقص حديدي، 3سلاح أبيض «مطواه» وبمواجهتهم،أقروا بحيازتهم للمضبوطات وأضافوا بان الأدوات المضبوطة لتسهيل عملية السرقة.

بتطوير مناقشتهم اعترفوا بالإشتراك فيما بينهم بإرتكاب عدد 16 واقعة سرقة دراجات ناريه من مناطق متفرقه لعدم افتضاح امرهم وهي المناطق الاتيه بمحافظة الأقصر (العديسات،منشأه العماري، البغدادي، العضايمه، القرايا، دويح، الرياينه، ارمنت الحيط، شارع احمد عرابي بإسنا، شارع النزهه بإسنا، النواصر، شارع مجمع المحاكم بإسنا، شارع الاسطبل بإسنا، الطوايع باسنا، شارع الجبيرات بإسنا).

تم ضبط جميع الدراجات النارية المشار إليها في وقائع السرقات بإرشاد المتهمين، وبإستدعاء المجنى عليهم لسؤالهم، تعرفوا على الدراجات الناريه الخاصه بهم، جرى تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات.