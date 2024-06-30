الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تيسير مطر يوضح مطالب الحزب من الحكومة الجديدة

النائب تيسير مطر
النائب تيسير مطر

أوضح النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، مطالب الحزب من الحكومة الجديدة.

وأكد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد،  أهمية أن تعكس الحكومة الجديدة طموحات الشارع المصري، والاستماع إليه جيدًا والتعرف على أبرز مشكلاته وتحدياته والعكوف على حلها. 

وشدد الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، على ضرورة وضع ملفي الصناعة والزراعة على قائمة الأولويات، بالإضافة إلى التنفيذ الفوري لتوصيات الحوار الوطني ومخرجاته، لاسيما أن الحوار ضم كافة فئات الشعب المصري، ومن ثم فإن تلك المطالب على تنوعها، جاءت تلبية لطموحات هذا الشعب، وعلى الحكومة الجديدة تنفيذها. 

وأضاف رئيس حزب إرادة جيل أن على الحكومة الجديدة أن تتعامل بشفافية مع المواطنين في كافة القضايا، لاسيما أننا مقبلون على فترة نحن على ثقة فيها أنها ستعكس نقلة كبيرة في الحياة العامة تستلزم تحركًا من الجميع، مشيرًا إلى أن الحكومة الجديدة عليها أن تتعامل مع بعض الأخطاء التي وقع فيها بعض وزراء الحكومة السابقة وعليها الاستماع لمشاكل المواطنين جيدًا.

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