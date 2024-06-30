بحضور محمد الباز.. انطلاق ندوة تنسيقية الأحزاب "30 يونيو.. ذكرى ثورة الإنقاذ"

انطلقت منذ قليل ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمناسبة الذكرى الـ١١ لثورة ٣٠ يونيو، تحت عنوان «٣٠ يونيو.. ذكرى ثورة الإنقاذ».

ومن المقرر أن تناقش الندوة، كيف كان اعتصام المثقفين الشرارة الأولى للثورة، وأوضاع حقوق الإنسان وقت حكم الجماعة الإرهابية ونظرة العالم لمصر آنذاك، وسعي الجماعة الإرهابية لتغيير هوية الوطن، بالإضافة إلى دور الإعلام في مواجهة الإخوان، وكيف حاولت الجماعة استقطاب عدد من الإعلاميين بعد ثورة 25 يناير، وكذلك كيفية مواجهة إعلام الجماعة المحرض على الدولة ومؤسساتها، كما تناقش الندوة محاولات الجماعة لاختراق المجال الحقوقي.

وتتطرق المناقشات إلى دور المرأة في ٣٠ يونيو ووجودها في صدارة الصفوف، ودور جبهة الإنقاذ في دعم الثورة، ومواجهة محاولات استقطاب الشباب، كما تناقش تمكين الشباب في العمل السياسي وفي دولاب الدولة وكيف تغيرت النظرة إلي الشباب، بعد ١١ عامًا على الثورة.

يدير الحوار خلال الندوة النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيها كل من: النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ود. أحمد مجاهد، رئيس هيئة قصور الثقافة الأسبق، والمحامية والإعلامية أميرة بهي الدين، ود. محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة الدستور، والنائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.