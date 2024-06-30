الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موديست يعلن رحيله عن الأهلى ويوجّه رسالة للجمهور

موديست
موديست

أعلن الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، نهاية مشواره مع المارد الأحمر بعد انتهاء مدة عقده اليوم ورحيله بشكل رسمي عن النادي.

وانتهى عقد الفرنسي اليوم 30 يونيو بعد موسم شارك فيه بقميص الأهلي، حيث خاض 31 مباراة وتمكن من تسجيل 6 أهداف وصناعة 4 تمريرات حاسمة.

ونشر اللاعب رسالة عبر حسابه على إنستجرام، معلنًا رحيله عن الأهلي وموجهًا رسالة للجماهير  "لقد حان وقت الوداع، أنا فخور وممتن لكوني كنت جزءًا من هذا النادي التاريخي، لقد ارتديت النسر وعشته بفخر معه.. شكرًا لجميع المعجبين على دعمهم وحبهم".

وتراجعت لجنة التخطيط بنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، عن فكرة تمديد عقد موديست لمدة شهرين، حيث ترى أنها بمثابة إهدار للمال العام.

كان نادي الأهلي قد توصل لاتفاق مع وكيل أعمال موديست على إنهاء العقد بين الطرفين، وحصول اللاعب على جميع مستحقاته المالية ومكافأته دون تأخير.

وحصد أنتوني موديست 3 بطولات خلال فترة تواجده في نادي الأهلي، وهى: كأس مصر وكأس السوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا.
 


 

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