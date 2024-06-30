ماذا لو لم تحدث ثورة 30 يونيو؟.. باحث سياسى يجيب (فيديو)

قال أحمد عطا، الباحث السياسي بمنتدى الشرق الأوسط في لندن، إنه لولا ثورة 30 يونيو 2013 التي قامت بإطاحة مركزية تنظيم جماعة الإخوان المسلمين بالقاهرة، لكانت تفشت الجماعة الإرهابية في كل أرجاء مصر، كما أن هذه الثورة أطاحت بالتنظيم الإخواني في المنطقة العربية ودول الخليج بأكملها.

وأضاف عطا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة" على قناة "المحور"، أن الرئيس المعزول محمد مرسي أخرج أكثر من 300 جهادي من السجون خلال فترة حكم مصر، والذين كانت صدرت أحكام ضدهم بالإعدام، مثل مصطفى حمزة، الذي تورط في استهداف الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، فضلًا عن العمليات الإرهابية التي كانت تقودها جماعة الإخوان في مختلف الدول.