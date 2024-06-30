مراسل القاهرة الإخبارية: الاتحاد الأوروبى أكبر مستثمر وشريك تجارى مع مصر

قال عمرو المنيري، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن الاستثمارات والشراكة الأوروبية مع مصر ليست الأولى من نوعها، فهناك من خمس سنوات ماضية استثمارات عديدة بين الجانبين.

وأضاف "المنيري"، خلال رسالة على الهواء لبرنامج "المراقب" والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الاتحاد الأوروبي أكبر مستثمر وشريك تجاري مع مصر.

وأشار إلى أن هذه الاستثمارات وهذه الشراكة الاستراتيجية الشاملة مبنية على عدد من السنوات الماضية والآن ربما نتاج وتكليل للنجاح الكامل بين العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأكد أن هذه الشراكة الاستراتيجية مبنية على سياسة الاتحاد الأوروبي الذي اتخذها مع عدد من الدول منها تونس، تركيا، ولكن الأكبر هى مصر ويوجد مكسب كبير بالنسبة للاتحاد الأوروبي، والذي يتطلع بأن تكون مصر بوابة الاستثمار في الشرق الأوسط وإفريقيا.