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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التعاملات المسائية| بكام سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 29-6-2024 في البنوك

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية حيث بلغ متوسط سعره نحو 47.96 جنيه للشراء، و48.10 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم الأحد 30 يونيو 2024 في مصر 

خلال التعاملات المسائية استقر سعر الدولار اليوم الاحد 30 يونيو 2024 في البنوك المصرية نحو 47.96 جنيه للشراء، و48.10 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 

نقدم خدمة إخبارية على مدار اليوم لمعرفة سعر صرف الدولار والعملات، الاجنبية وفقًا لآخر تحديث في البنوك خلال التعاملات المسائية ، فقد بلغ متوسط سعره استقرارًا نحو 47.96 للشراء و48.10 جنيه للبيع .

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر صرف الدولار اليوم الاحد الموافق 30 يونيو 2024 في البنك الأهلي مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، ليبلغ نحو 47.98 جنيه للشراء، و48.08 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

استقر الدولار اليوم الاحد الموافق 30 يونيو 2024 في بنك مصر خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري ليصبح 47.98 جنيه للشراء و47.08 جنيه للبيع.

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الاحد 30-6-2024 مقابل الجنيه المصري

كم سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي؟

سعر الدولار اليوم الأحد 30 يونيو 2024 مقابل الجنيه فى البنوك المصرية

التعاملات المسائية| سعر الدولار اليوم السبت 29-6-2024 في البنوك

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 

سعر صرف الدولار اليوم الاحد في البنك التجاري الدولي سجل استقرارًا خلال التعاملات المسائية، مقابل الجنيه المصري ليصبح 47.98 جنيه للشراء و47.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

شهد سعر الدولار في بنك الاسكندرية اليوم الاحد الموافق 30 يونيو 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، ليبلغ نحو 47.98 جنيه للشراء و48.08 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الاحد

وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي المصري، فإن سعر العملات اليوم الاحد الموافق 30 يونيو 2024 سجلت استقرارًا خلال التعاملات المسائية، وجاءت الأسعار كالتالي

سجل سعر الدولار نحو 47.96 جنيه للشراء، و48.10 جنيه للبيع

سعر اليورو 51.33 جنيه للشراء، و51.45 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي 12.78 جنيه للشراء، و12.81 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني 60.67 جنيه للشراء، و60.82 جنيه للبيع

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منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الاحد 30-6-2024 مقابل الجنيه المصري

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