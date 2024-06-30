الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الغمراوى: يلتقي بوفود ثلاث شركات عالمية في مجال صناعة الدواء والرعاية الصحية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شارك، اليوم، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بحضور فعاليات جلسة حوارية،  بحضور السيد أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي لشئون الجوار والتوسع، والتي عقدت خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي المشترك الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمشاركة أورسولا فوندر لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، وبحضور معالي دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، حيث يعقد المؤتمر على مدار يومي ٢٩-٣٠ يونيو ٢٠٢٤، تحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير".

واجتمع رئيس هيئة الدواء، على هامش الجلسة، وبحضور اللواء طبيب بهاء زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، بثلاث شركات عالمية تعمل في مجال صناعة الدواء والرعاية الصحية، وهي (مؤسسةpath -شركة unipharma kleon tsetis- شركة Essity health and medical)، وتم خلال الاجتماعات مناقشة ملف تعزيز قدرة تصنيع اللقاحات في إفريقيا مع التركيز على الإنتاج المحلي كركيزة أساسية لتحقيق أهداف الرعاية الصحية المستدامة، وذلك لدعم توريد اللقاحات المصنعة في إفريقيا وتحديد الأنشطة التي ستساعد الشركات المصنعة المحلية على تحقيق هدف PAVM 2040 (شراكات تصنيع اللقاحات الأفريقية ٢٠٤٠).

توزيع المنتجات الدوائية

وتم مناقشة  بحث وتطوير وتصنيع وتوزيع المنتجات الدوائية، ومنتجات التكنولوجيا الطبية ذات التقنية المبتكرة؛ حيث تهدف شركة Unipharma وهي من كبري الشركات في التصنيع الدوائي في اليونان إلى تحقيق دخولها إلى أسواق جديدة من خلال إنتاج منتجات مبتكرة، وضمان تحقيق النمو طويل الأجل من خلال التمويل الذاتي لدى الشركة.

وقد أكد رئيس الهيئة على أهمية توفير المنتجات*والحلول المبتكرة مثل المنتجات والخدمات في مجال العناية بالجروح وجراحة العظام؛ حيث أن شركة Essity Health Medical هي شركة عالمية رائدة في مجال الحلول الطبية.

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رئيس هيئة الدواء يشارك في جلسة نقاشية حول إجراءات تحويل مصر لمركز توطين الصناعات الدوائية

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"الدواء" تعلن عن ويبينار تعريفى عن الدليل الاسترشادى للصيدلة النووية

وأكد  الغمراوي حرص الهيئة على توسيع قدرات الإنتاج فيما يخص اللقاحات والمثائل الحيوية، والمواد الدوائية الفعالة، والجهود المبذولة الرامية لخدمة الأسواق الدوائية في الشرق الأوسط وإفريقيا، ووجود العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة للجانب الأوربي، والتي تتميز بها مصر والتي يمكن استغلالها لتحقيق المنفعة مما يصب في مصلحة المريض في مصر والقارة الإفريقية، حيث  تمتلك مصر سلطة رقابية قوية استطاعت الحصول على اعتمادات دولية رفيعة المستوى مما يساعد في تيسير إجراءات التسجيل والتداول والرقابة على السوق المصري.

هذا بالاضافة إلى سعي الهيئة المستمر لتعزيز الاستثمار في القطاع الدوائي، وتحقيق التوطين للصناعات الدوائية المختلفة انطلاقًا من دورها المهم في تنمية الاقتصاد المصري.

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الدواء جلسة حوارية شركات عالمية صناعة الدواء الرعاية الصحية

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