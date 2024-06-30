مصادر بالكهرباء توضح: عودة خطة تخفيف الأحمال ساعتين بدءا من الغد

كشف مصدر مسئول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن بداية من غدا الإثنين، سوف يتم العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بخفض ساعات العمل بقرار تخفيف الأحمال من ثلاث ساعات لتصبح ساعتين يوميا في شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية.

وأشار المصدر في تصريح خاص لـ"الدستور" إلى أن شركات توزيع الكهرباء تم تبليغها بالمواعيد الجديدة والتي سوف تطبق من صباح الغد الإثنين الأول من يوليو للعام 2024.

كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن أن الأسبوع الثالث من شهر يوليو المقبل، سيشهد وقفًا كاملًا لأزمة انقطاع الكهرباء بعد استقدام كامل شحنات الوقود الإضافية اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء، وقال: “نحتاج إلى استيراد شحنات إضافية من المازوت والغاز الطبيعي بقيمة مليار دولار؛ للوصول إلى صفر انقطاع كهرباء بحلول الأسبوع الثالث من يوليو”.