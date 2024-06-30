مواطن: أطالب الحكومة الجديدة بالاهتمام بمشروعات دعم الشباب (فيديو)

قال أحد المواطنين، إنه يريد من التشكيل الحكومي الجديد الاهتمام بمشروعات الشباب وتوفير فرص عمل لهم، مطالبا الحكومة الجديدة بدعم الشباب في جميع المجالات لأنهم قوة مصر ومستقبل الوطن.

وكانت هناك حالة من الترقب يعيشها المصريون، وهم ينتظرون إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، التي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء الحالي الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيلها في 3 يونيو الحالي، وسوف يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفق توجيهات الرئيس المصري من المنتظر أن تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، مع وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خصوصاً في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية.

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