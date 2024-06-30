«نفسه يبقى مليونير».. سيدة تنهي حياتها الزوجية بسبب «ضُرة جديدة»

«ترك منزل الزوجية منذ 4 شهور واتجوز سيدة تكبره بـ 15 سنة مبررا عاوز أكون مليونير“، بهذه الكلمات بدأت بها السيدة ”نادية.م” دعواها التى تقدمت بها لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة والتي طالبت فيها بخلع زوجها وتحمل رقم 7073 لسنة 2024.

وقالت الزوجة فى دعواها: "تزوجته بعد قصة حب استمرت لمدة سنة فتعرفت عليه أثناء عملي في مصنع ملابس، وشقيقه الأكبر كان مشرفي في العمل وكان يتردد عليه دائما فتبادلنا الحديث وارقام الهواتف المحمولة، وبعد سنة تقريبا تقدم لخطبتى وتزوجنا.

تزوجنا في شقة غرفة واحدة ووافقت على الزواج منه بأقل الإمكانيات لرغبتى في العيش معه بهناء ورخاء، لكن طمعه الزائد كان سبب مشاكلنا الكثيرة، فهو شخص مريض بالطمع ولديه غيره قاتلة من أي شخص ناجح في حياته أو لديه أموال.

تحدثت معه كثيرا وأخبرته بأن الله يوزع رزقه بمقدار، والحمد لله بأن لدينا طفلين معافين ونمتلك شقة تحمينا من مرمطة الايجار، واستكملت نادية: كل أحاديثي معه كانت تنتهى بالفشل دائما ويتهمنى بالجهل والتخلف وأني اريد أن أعيش في فقر مستمر.

منذ فترة تعرف علي سيدة أرملة عن طريق موقع التواصل الاجتماعي وأخبرته بأنها تمتلك ٣ شقق سكنية ومحل وورشة لتصنيع الأحذية وتتحصل منهم على مبالغ طائلة، وبعد احاديث كثيرة بينهم تطورت لمقابلات ووعود بالحب والهيام، وفجأنى برغبته في الزواج منها حتي تنشله من الفقر ويصبح مليونير وبرفضي تعدى على بالضرب المبرح وأخذ كل أغراضه وغادر شقة الزوجية،

وعلمت فيما بعد بزواجه، حاولت التواصل معه مرات عديدة ليرسل مصاريف لأبناءه لكن بلا جدوى، ومنذ أربع شهور وهو لم يحضر لأبناءه ولا يرسل لهم جنيه واحد، لذلك لجأت لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة لرفع عده دعاوى قضائية ضده منها الخلع والنفقة.