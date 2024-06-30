الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جمال الكشكي: المخططات ضد الدولة المصرية تتجدد كل فترة (فيديو)

الكاتب الصحفي جمال
الكاتب الصحفي جمال الكشكي

تحدث الكاتب الصحفي جمال الكشكي، رئيس تحرير "الأهرام العربي"، عن المخططات التي تواجهها الدولة المصرية، وآخرها مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، موضحًا أن هذه المخططات قديمة وتتجدد كل فترة، سواء على صعيد الوضع الداخلي في مصر كما حدث في 2011 أو تهديد الأمن القومي من خلال الحدود المصرية، كما يحدث في الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأضاف الكشكي، في حواره مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة" على قناة "المحور"، أن هناك بعض المحاولات التي تسعى لهدم الدولة المصرية، خاصة بعد أن أثبتت لكافة دول العالم أنها لن تسقط بسهولة كما كانوا يعتقدون، واستطاعت التصدي لكافة الأزمات السياسية والإرهابية التي واجهتها طوال السنوات الماضية.

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