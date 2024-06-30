الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرقابة الصحية: ثورة 30 يونيو دفعت عجلة التنمية المستدامة

ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو

بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو المجيدة، يتقدم الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن مجلس إدارة الهيئة وجميع العاملين، بأسمى آيات التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما توجه بالتهنئة إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وكافة أبناء الشعب المصري العظيم احتفالا بهذه المناسبة العظيمة.


وأكد طه، أن ثورة ٣٠ يونيو تعد محطة هامة في تاريخ مصر الحديث، تذكرنا باستمرار بأهمية الوحدة الوطنية والعمل المشترك من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.


أوضح، أن القطاع الصحي المصري يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، مؤكدا أن المشروع الوطني لمنظومة التأمين الصحي الشامل يعد أهم انجازات الجمهورية الجديدة والذي يحظى برعاية القيادة السياسية بهدف توفير رعاية صحية متكاملة لجميع المصريين.

تحسين مؤشرات الصحة
 

وأعرب طه، عن فخره بما حققته الهيئة من انجازات ونجاحات كبيرة في تحسين مؤشرات الصحة،  وعلى رأسها حصول الهيئة على الاعتماد الدولي لبرنامج تدريب مراجعي ومقيمي الهيئة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (اسكوا ISQUA ) بنسبة نجاح بلغت 96%، وهو الإنجاز الثالث للهيئة بعد أن حققت بالفعل الحصول علي الاعتماد الدولي لكافة ما أصدرته من معايير اعتماد للمنشآت الصحية، والتي تم اعدادها بأيدي خبراء مصريين وحصلت جميعها على نسب نجاح تتراوح ما بين (97% - 99%)،  فضلا عن اعتماد الهيئة ذاتها دوليًا في مجالي الجودة والتميز المؤسسي كجهة تقييم مستقلة لجودة المنشآت الصحية.

txt

الرقابة الصحية: الالتزام بمعايير الجودة (كلمة السر) فى تجنب الأخطاء الطبية

txt

الرقابة الصحية: معايير GAHAR تضمن بناء نظام رعاية صحية متكامل لمرضى السرطان


وأكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، أن  الحصول على اعتمادات المنظمة الدولية "اسكوا" يؤكد الثقة في أن جميع أدلة المعايير الصادرة عن الهيئة، وعمليات وسياسات العمل بالهيئة، إلى جانب طريقة تقييم المنشآت الصحية، متوافقة تماما مع أحدث التوجهات الدولية، وهو ما يحقق الهدف من انشاء الهيئة بنص القانون في: "توكيد الثقة في جودة مخرجات المنظومة الصحية بجمهورية مصر العربية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وضبط وتنظيم الخدمات الصحية التأمينية، وتنظيم القطاع الصحي بما يضمن سلامته واستقراره وتنميته وتحسين جودته والعمل على توازن حقوق المتعاملين فيه"


وأضاف، أن ما اتخذته الهيئة من سياسات واجراءات ساهمت بقوة في زيادة عدد المنشآت الصحية الحاصلة على الاعتماد وفقا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن جهار، حيث وصل عدد المنشآت المعتمدة إلى  364 منشأة و46344 من أعضاء المهن الطبية مما يعكس التزام هذه المؤسسات بتقديم خدمات صحية بجودة عالية والانعكاسات الإيجابية لنظم الجودة على تحسين الأداء،  ولفت إلى تنفيذ الهيئة لعدد من البرامج التدريبية بالتعاون مع جهات محلية ودولية تستهدف رفع كفاءة العاملين في القطاع الصحي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.


وأكد د. أحمد طه على استمرار الهيئة في بذل الجهود لتحقيق أهدافها وتعزيز نظام الرعاية الصحية في مصر، مشيرا إلى أن التعاون والعمل الجماعي هما الأساس لتحقيق المزيد من النجاحات.

الرقابة الصحية ٣٠ يونيو التنمية المستدامة قطاعات الدولة القطاع الصحي التغطية الشاملة الخدمات الصحية

مواد متعلقة

رئيس هيئة الدواء يشارك في جلسة نقاشية حول إجراءات تحويل مصر لمركز توطين الصناعات الدوائية

وزير الصحة يلتقي ممثلي شركة "إيستي السويدية" لبحث فرص تعزيز التعاون في القطاع الصحي

"الدواء" تعلن عن ويبينار تعريفى عن الدليل الاسترشادى للصيدلة النووية

الرعاية الصحية: 233 منشأة طبية معتمدة كليًا ومبدئيًا بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق التغطية الصحية الشاملة

"التمريض" تهنئ الرئيس السيسي بذكرى "30 يونيو"

"الرعاية الصحية" تطلع على أحدث الابتكارات الدولية في التشخيص والمختبرات

3 سنوات لتطبيق المرحلة الثانية من التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

الصحة: فحص نحو 19 ألف مواطن بعيادات مبادرة صحة الرئة بمستشفيات الأمراض الصدرية

الأكثر قراءة

مدبولى: وقعنا 29 اتفاقية مع شركات الاتحاد الأوروبى بـ49 مليار يورو

بداية من اليوم.. عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء ساعتين يوميًا

فيديو محاولة اختطاف طفل من "سوبر ماركت".. ماذا حدث للمتهمة؟ (فيديو)

انتهت المهلة المحددة.. كيف تعاملت الداخلية مع الوافدين لتجديد الإقامة؟

أحمد سليمان يكشف حقيقة تغريم الزمالك 500 ألف دولار بسبب مباراة الكونفيدرالية

مصر تجدد حظر تصدير السكر المحلى للخارج لمدة 3 أشهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والايباك بينهما

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت إسرائيل عتبة «الغموض النووى»؟ «3»

ماجد حبته

صابرون على أرض صلبة

محمد رفعت

الحكومة بين تكليفات الرئيس ورضا المواطن

مدحت بشاى

الوزارة الجديدة وحلم التغيير الإيجابى

جلال حمام

تغييرات بحجم الجمهورية الجديدة

علي سعدة

ماذا ننتظر من التغيير الوزارى القادم؟

عبد الرحيم طايع

ما لا طائل فيه

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر