الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط صاحب مقهى بحوزته 18 قطعة حشيش بالشروق

حشيش
حشيش

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن من ضبط صاحب المقهى وبحوزته 18 قطعة حشيش بقصد الاتجار في مدينة الشروق.

وأمر اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بتحرير المحضر اللازم وإحالة المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتلقى المقدم أحمد عويس رئيس مباحث الشروق إخطارا من النقيب يوسف عمرو معاون المباحث والقوة المرافقة له من أمناء المباحث يفيد بضبط عامل صاحب مقهى وبحوزته علبة سجائر بداخلها 18 قطعة بنية اللون يشتبه في كونها مادة الحشيش المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار  والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول لتسهيل التواصل مع عملائه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل المتهم إلى النيابة التي تولت التحقيق.

اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية صاحب المقهى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة النيابة العامة الحشيش المخدر مدينة الشروق

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