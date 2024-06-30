الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير شئون إسرائيلية: نتنياهو فى مأزق حقيقى ويواجه ضغوطات كبيرة

إسماعيل مسلماني
إسماعيل مسلماني

قال إسماعيل مسلماني، خبير الشئون الإسرائيلية، إن شعبية بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي تتراجع، بعد التصريحات التي أثارت موجة من الانتقادات والمشكلات مع عائلات المحتجزين.

وأضاف "مسلماني"، خلال فقرة "الحرب على غزة"، والمُذاعة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو في مأزق حقيقي ويواجه ضغوطات كبيرة.

وأشار إلى أن التصريحات من جانب نتنياهو بعد ما كان يقول إنه بصدد صفقة تبادل جزئية، يعيد من خلالها بعض المحتجزين، وهذا أمر أثار كثيرًا من الجدل خلال الفترة الماضية لأنه تراجع عن هذه التصريحات بعد ذلك، بسبب البقاء في السلطة.

ونوه بأن بنيامين نتنياهو كشف عن وجهه الحقيقي للبيت الأبيض، الذي في الآونة الاخيرة وضعت عليه اللوم بسبب سياسته التي أوصلت الوضع في المنطقة لهذا الحد.

خبير شؤون إسرائيلية نتنياهو إسماعيل مسلماني القاهرة الإخبارية بنيامين نتنياهو

مواد متعلقة

نائبة المتحدث باسم يونيفيل: نعمل على خفض التصعيد وبذل جميع الجهود للحفاظ على استقرار المنطقة

مراسلة القاهرة الإخبارية: الإعلام الإسرائيلى أعلن انسحاب قوات الاحتلال من رفح الفلسطينية تدريجيًا

الداخلية الفرنسية: نسبة المشاركة بالجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية بلغت حتى الآن 59.39٪

مستشار تنمية مستدامة: مصير الجمهورية الفرنسية سيحسم خلال أيام

إعلام إسرائيلى: إصابة شخصين بجروح خطيرة فى هجوم بطائرة مُسيرة على هضبة الجولان

مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف التفاصيل الكاملة لقصف الاحتلال للمدنيين فى رفح الفلسطينية

خبير أمن قومى: التوافق بين روسيا وكوريا الشمالية يثير قلق بعض الدول

مدير المجلس الروسى للشئون الدولية: زيارة رئيس وزراء الهند تؤكد مدى التقارب بين البلدين

الأكثر قراءة

مدبولى: وقعنا 29 اتفاقية مع شركات الاتحاد الأوروبى بـ49 مليار يورو

بداية من اليوم.. عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء ساعتين يوميًا

فيديو محاولة اختطاف طفل من "سوبر ماركت".. ماذا حدث للمتهمة؟ (فيديو)

انتهت المهلة المحددة.. كيف تعاملت الداخلية مع الوافدين لتجديد الإقامة؟

أحمد سليمان يكشف حقيقة تغريم الزمالك 500 ألف دولار بسبب مباراة الكونفيدرالية

مصر تجدد حظر تصدير السكر المحلى للخارج لمدة 3 أشهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والايباك بينهما

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت إسرائيل عتبة «الغموض النووى»؟ «3»

ماجد حبته

صابرون على أرض صلبة

محمد رفعت

الحكومة بين تكليفات الرئيس ورضا المواطن

مدحت بشاى

الوزارة الجديدة وحلم التغيير الإيجابى

جلال حمام

تغييرات بحجم الجمهورية الجديدة

علي سعدة

ماذا ننتظر من التغيير الوزارى القادم؟

عبد الرحيم طايع

ما لا طائل فيه

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر