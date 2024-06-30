خبير شئون إسرائيلية: نتنياهو فى مأزق حقيقى ويواجه ضغوطات كبيرة

قال إسماعيل مسلماني، خبير الشئون الإسرائيلية، إن شعبية بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي تتراجع، بعد التصريحات التي أثارت موجة من الانتقادات والمشكلات مع عائلات المحتجزين.

وأضاف "مسلماني"، خلال فقرة "الحرب على غزة"، والمُذاعة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو في مأزق حقيقي ويواجه ضغوطات كبيرة.

وأشار إلى أن التصريحات من جانب نتنياهو بعد ما كان يقول إنه بصدد صفقة تبادل جزئية، يعيد من خلالها بعض المحتجزين، وهذا أمر أثار كثيرًا من الجدل خلال الفترة الماضية لأنه تراجع عن هذه التصريحات بعد ذلك، بسبب البقاء في السلطة.

ونوه بأن بنيامين نتنياهو كشف عن وجهه الحقيقي للبيت الأبيض، الذي في الآونة الاخيرة وضعت عليه اللوم بسبب سياسته التي أوصلت الوضع في المنطقة لهذا الحد.