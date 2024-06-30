قصة نجاح.. كيف أعادت «المتحدة» الريادة المصرية فى الفن والإعلام؟

حققت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طفرة كبيرة فى السوقين الإعلامية والفنية على حد سواء، خلال السنوات القليلة الماضية، بعدما قادت كتيبة مميزة من الموهوبين فى المجالات الفنية والرياضية والإخبارية.

ونجحت «المتحدة للخدمات الإعلامية» فى نقل العديد من الفعاليات السياسية والسياحية على الهواء مباشرة، بأحدث التقنيات الحديثة، ولم تكتفِ بالتغطية الإعلامية لهذه الفعاليات فحسب، بل كانت من ضمن المشاركين فيها، على مستوى التنظيم.

ونفذت الشركة، التى وُلدت عملاقة واستمرت، العديد من المشروعات والمبادرات لدعم وتطوير صناعتى الإعلام والفن، بكل ما يندرج تحت هاتين الصناعتين الكبيرتين، بشكل حافظ على ريادة مصر فى الفن والثقافة، وأبرز تراثها الحضارى بأفضل صورة ممكنة.

طفرة فى السوق الدرامية ومسلسلات الشركة تصل إلى العالمية

تُعدُّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية واحدة من أكبر الكيانات الإعلامية فى المنطقة العربية بأكملها، من حيث الإنتاج الفنى والدرامى. وتمكنت خلال الفترة الأخيرة من إحداث طفرة فى الإنتاج الفنى المصرى، بتقديم العديد من الأعمال التى تهم الجمهور فى مختلف أنحاء المنطقة.

وأنتجت «المتحدة للخدمات الإعلامية» ١٢٥ عملًا دراميًا، تنوعت بين التاريخى والكوميدى والسياسى والاجتماعى والدينى، بمشاركة أكثر من ١٢ ألف فنان و٢٣ ألف عامل.

وفتحت «المتحدة» السوق الإنتاجية لأكثر من ٢٠ شركة إنتاج مصرية، إلى جانب أكثر من ٣٩ منصة وتليفزيونًا فى الوطن العربى والعالم، مع تصعيد أكثر من ٢٠٠ وجه جديد فى مجال التمثيل، وأكثر من ٧٠ موهبة فى مجال الإخراج والتصوير والتأليف.

وحرصت الشركة على استخدام أحدث وسائل وتقنيات الإنتاج، وإنتاج العديد من الأعمال التاريخية، وكان نتاج ذلك تحقيق أعمالها نجاحًا كبيرًا خلال الموسم الدرامى الرمضانى الماضى، وصل صداه إلى دول العالم.

وانتشرت الدراما المصرية بشكل مكثف فى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وعدد كبير من دول آسيا، وتلقى معظم الأعمال الدرامية للشركة إشادات بالجملة، وعلى رأسها «الحشاشين»، و«جودر» و«مليحة».

ووقعت «المتحدة» اتفاقية مع الشركة الهندية «سوبركلاستر برودكشن»، هى الأولى من نوعها، لتوزيع ١٠٠٠ حلقة تليفزيونية مصرية باللغة الهندية، بما يفتح أسواقًا جديدة للدراما المصرية، ويسهم فى انطلاق الفن المصرى والوصول به إلى آفاق أبعد فى الانتشار والتأثير.

وأعلنت الشركة عن انضمامها لصندوق دعم السينما «Big time»، للاستثمار فى تقديم أعمال سينمائية ضخمة، فى خطوة جديدة من خطوات «المتحدة» لتوسيع دائرة التعاون مع عدد من الجهات داخل وخارج مصر، ونشر الفن المصرى فى كل مكان بجودة عالية.

تغطية 250 فعالية.. إنتاج ٧٨ عملًا وثائقيًا.. وقنوات إخبارية بمستوى عالمى

غطت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أكثر من ٢٥٠ فعالية واحتفالًا، عن طريق أكثر من ٦٠ ألف عامل، إلى جانب تأهيل أكثر من ٥٠٠٠ شاب، ومشاركة أكثر من ٦٠ شركة محلية، لتقديم التاريخ والثقافة المصرية بشكل حضارى متميز.

وشملت الفعاليات التى تمكنت «المتحدة» من تغطيتها: موكب المومياوات، وافتتاح طريق الكباش، بجانب الفعاليات الشبابية والوطنية مثل مؤتمر الشباب، علاوة على تخرج الكليات العسكرية.

ومن الفعاليات الأخرى التى غطتها الشركة باقتدار وتميز مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ فى شرم الشيخ «COP 27»، فضلًا عن العرس الديمقراطى الأهم فى تاريخ المصريين، وهو الانتخابات الرئاسية التى فاز بها الرئيس عبدالفتاح السيسى باكتساح.

وفى خطوة رائدة نحو تعزيز الثقافة والمعرفة، أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أول قناة وثائقية مصرية تحت اسم «الوثائقية»، التى تضم مكتبتها أكثر من ٨٠٠ فيلم وثائقى، ما يجعلها منارة للمعرفة والإبداع فى مصر والعالم العربى.

وشهد العام الماضى ٢٠٢٣ إنتاج ٥٠ عملًا وثائقيًا، تنوعت بين أفلام وسلاسل وقطع وثائقية، ما يعكس التزام القناة بتقديم محتوى متنوع يلبى اهتمامات الجمهور المختلفة. أما فى الشهور المنقضية من العام الجارى، فقد أنتجت «الوثائقية» ٢٨ فيلمًا وسلسلة وثائقية، ما يؤكد استمرارها فى تقديم محتوى عالى الجودة.

ولم تقتصر إنجازات قطاع الإنتاج الوثائقى فى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إنتاج الأفلام فقط، بل استنهض القطاع عددًا كبيرًا من شركات الإنتاج والترجمة و«الدوبلاج»، ما أسهم فى خلق فرص عمل جديدة، ودعم الاقتصاد المحلى.

واعتمدت «المتحدة للخدمات الإعلامية» على ٣ قنوات إخبارية محلية وإقليمية، لتغطية الأحداث على مدار الساعة، وحققت الشركة الكثير من النجاحات على مستوى قطاع الأخبار، بما يضمه من قنوات.

وكانت هذه القنوات التابعة لقطاع الأخبار فى «المتحدة» على قدر الحدث، فى تغطية الكثير من الأحداث فى مختلف دول العالم، بالتزامن مع نجاح مماثل حققته قنواتها العامة فى ملفات الوعى والتثقيف والترفيه الإيجابى.

وشملت هذه القنوات: «القاهرة الإخبارية» و«إكسترا نيوز» و«إكسترا لايف»، التى يعمل فيها أكثر من ١٣٠ مذيعًا ومقدم برامج مصريًا، إضافة إلى ٧٠ من المواهب الشابة الصاعدة.

وتضم هذه القنوات ٤٢ شبكة مراسلين فى مختلف دول العالم، إضافة إلى ٣ مكاتب خارجية، فى واشنطن ولندن وبيروت، مع استعانتها بـ١٥٠٠ موظف، ومساهمتها فى فتح السوق لأكثر من ٥٠ شركة متنوعة.

مهرجانات وبرامج لاكتشاف المواهب.. ونجاح كبير لـ«WATCH IT»

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مشروع «ليالى مصر»، وهو مجموعة من الفعاليات الترفيهية والحفلات يتم تنظيمها فى مختلف محافظات الجمهورية.

يأتى «ليالى» مصر فى إطار استراتيجية «المتحدة للخدمات الإعلامية» للحفاظ على الريادة المصرية فى الفن والثقافة، وإيصال الرسالة لكل ربوع مصر، إلى جانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية، من خلال تنظيم الحفلات فيها.

ونظمت الشركة مهرجان مدينة العلمين، الذى يحمل شعار «العالم علمين»، واستهدف جعل العلمين الجديدة أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، مع الترويج المستمر للفرص الاستثمارية المتنوعة فيها.

وأسهم ذلك فى توفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية فى البلاد، وتقديم تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار، بما يمثل إضافة إلى مظاهر الحياة الثقافية والترفيهية فى مصر.

وبهدف خلق أجيال لديها حس ريادى وفنى راقٍ، أعطت «المتحدة» مساحة كبيرة لبرامج اكتشاف المواهب، فى الغناء والتقديم التليفزيونى والتمثيل، إلى جانب برامج لاكتشاف المواهب فى المجال الرياضى ورواد الأعمال فى المجالات المختلفة، ومن بينها «الدوم» و«كابيتانو مصر» و«شارك تانك مصر»، مع إطلاق أكبر تجارب أداء لاكتشاف الوجوه الجديدة.

وكان للإذاعة نصيب من الاهتمام، وهو ما قدمته الشركة المتحدة للجمهورين المصرى والعربى من خلال محطات إذاعية هى: «أون سبورت، ونغم إف إم، وشعبى إف إم، وراديو هيتس، وميجا إف إم». كما استطاعت الشركة المتحدة أن تعكس التقدم التكنولوجى، من خلال منصة «WATCH IT»، كأول منصة رقمية فى مصر، التى قدمت أعمالًا أصلية استحوذت على اهتمام الجمهورين المصرى والعربى.