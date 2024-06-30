الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مؤسس كتلة الحوار يوضح أهم المطالب الخاصة بالنظام الانتخابى خلال الفترة المقبلة

الدكتور باسل عادل
الدكتور باسل عادل

أوضح الدكتور باسل عادل، مؤسس كتلة الحوار، أهم المطالب الخاصة بالنظام الانتخابي خلال الفترة المقبلة، وأيضا النظام المحليات.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن هناك أمورا ومحاور كثيرة جدًا نُقشت في الحوار الوطني على مستوى متعدد على كل المحاور، سواء الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية، لكن طبعًا كانت مخرجات في كل هذه المحاور، وتم عرضها علي الحكومة والرئيس السيسي.

وأضاف، أن المخرجات بالنسبة للنظام الانتخابي يعني أتصور أن النظام القائم، والذي كان موجودا أعتقد أنه سيستمر لدورة أخرى، وأصبحت مهمة لكن بشرط أنه تمكن في الأحزاب الصغيرة التي هو 50% فردي و50% قائمة مطلقة ويبقى وسيلة لتمكين الأحزاب الصغيرة لأنه الحياة القائمة النسبية دلوقتي ممكن تبقى فيها مشاكل بالنسبة للأحزاب الصغيرة.

وأشار إلى أن الأحزاب يقدروا يتفاعلوا مع الجماعيين ويبقوا موجودين في الشارع محتاجين عمل كبير وطويل ومؤسس لنهضة الحياة السياسية في مصر، لأن الحقيقة هي مسئولية مفترقة ما بين الحزبيين وأعضاء الأحزاب وقادة الأحزاب والتيارات السياسية والدولة وأجهزتها.

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