نوران مهدى الفائزة بـ«التشجيعية»: المسرح قد يستعين بـ«ممثلين روبوتات» فى المستقبل

زخم كبير حققه فوز نوران مهدى عبدالعزيز، المدرسة فى كلية الآداب جامعة عين شمس، بجائزة الدولة التشجيعية فى الفنون فرع الأبحاث المسرحية، خلال العام الجارى، عن بحثها «الجسد بين الواقعى والرقمى فى العروض المسرحية الراقصة، عرض بكسل لمراد مرزوقى نموذجًا»، والذى تتناول فيه العلاقة المعقدة بين الإنسان والآلة من منظور المسرح.

وبينت نوران مهدى، فى حوارها التالى مع «الدستور»، أن بحثها يطرح مجموعة من التساؤلات، منها كيفية توظيف التقنية الرقمية داخل العرض، وكيف أثرت «السينوجرافيا» الرقمية على التشكيلات الحركية للراقصين، وغيرها من الأسئلة التى تناقش مستقبل حركة المسرح فى ظل الثقافة الرقمية وما يسمى بـ«اتجاهات ما بعد الإنسانية».

■ بداية.. هل توقعتِ فوزك بـ«التشجيعية»؟

- أولًا فوزى بالجائزة توفيق من الله، وشعرت بالفخر والسعادة الغامرة بحصولى عليها، وبالطبع لم أتوقع الفوز بل كان مفاجأة كبيرة لى، وأعتبره حلمًا وتحقق، لذا أتوجه بالشكر إلى جميع القائمين على الجائزة، فهى تمثل دعمًا وتشجيعًا للشباب لتطوير أدواتهم وتعزيز مجال الأبحاث المسرحية فى مصر.

■ ما هو موضوع البحث ولماذا اخترته بالتحديد؟

- لم يبتعد البحث كثيرًا عن المجال الذى أعمل عليه منذ سنوات، وهو الربط بين المسرح والتكنولوجيا، وهو المجال الذى فتحته لى أستاذتى الراحلة الدكتورة منى صفوت، ففى رسالتى للماجستير تناولت خطاب الأجساد المهجنة فى العروض الأدائية، وهو الهجين الإنسانى الآلى «السايبورج»، وفى الدكتوراه استكملت بحث هذه العلاقة، ولكن فى إطار المسرح الرقمى وعلاقته بمفهوم الحضور.

وبخصوص البحث الذى تقدمت به للجائزة بعنوان «الجسد بين الواقعى والرقمى»، فقد شهد المجال المسرحى تطورات كبيرة فى مجال الوسائط الرقمية؛ عبر استخدام نظم التقنيات الرقمية والإسقاطات الضوئية، فمزج بعض العروض المسرحية بين الواقع والخيال من خلال عنصر الجسد الإنسانى الذى يربط بين العالمين، لذا حاول البحث الإجابة عن إشكالية تفاعل هذا الجسد الإنسانى فى إطار الفضاء المسرحى الرقمى. ويطرح البحث مجموعة من التساؤلات منها: كيف تم توظيف التقنية الرقمية داخل العرض؟ وكيف أثرت السينوجرافيا الرقمية على التشكيلات الحركية للراقصين؟ وهل كانت الهيمنة للعنصر العضوى «جسد الراقص» أم للتقنية الرقمية؟ خاصة فى إطار علاقة هذه الثقافة الرقمية باتجاه ما بعد الإنسانية الذى يطرح جدلية الإنسانى فى مقابل الآلى/ التكنولوجى، فيتناول البحث هذه العلاقة من خلال تجربة «الكريوجرافر» الجزائرى مراد مرزوقى فى مسرحيته «بكسل Pixel»، وهو أحد العروض المهمة التى يتم عرضها حتى الآن فى مختلف الدول الأوروبية.

■ كيف يؤثر حصولك على الجائزة فى مسيرتك التعليمية والعملية؟

- حصولى على الجائزة لم يمنحنى فقط شعورًا بالسعادة، ولكن بالخوف والمسئولية، فهو نقطة تحول فى مسيرتى العملية، حيث يضع على عاتقى مهمة الدفع بالمسيرة التعليمية إلى آفاق جديدة، فالسؤال الذى أطرحه على نفسى «وماذا بعد؟»، هذا السؤال يدفعنى للاجتهاد والعمل على تطوير أدواتى البحثية وبذل المزيد من المجهود فى القراءة والاطلاع، لتقديم دراسات متنوعة ورصينة فى مجال البحث المسرحى.

■ حدثينا عن مسئولية الناقد وهل تستطيع المؤسسات التعليمية المتخصصة تأهيل طلابها لهذا الدور؟

- العملية النقدية بمثابة حجر الأساس للعملية الفنية، لأنها تحلل وتبرز الجوانب المختلفة للعمل الفنى وتحدد طبقًا لمفرداتها التحليلية المتخصصة الغث من السمين، فتسلط الضوء على التفاصيل الدقيقة التى قد يغفل عنها المتلقى العادى أو حتى الفنان نفسه. من خلال النقد يستطيع الفنان الانتباه لأدواته وإعادة النظر فيما يقدمه وتحسينه وتطويره، بالتالى ينعكس ذلك على العملية الفنية قاطبة، ولن يتأتى ذلك بدون الدور البارز الذى تلعبه المؤسسات التعليمية المتخصصة.

■ العلاقة بين التكنولوجيا وباقى المجالات أصبحت قضية العصر.. كيف تقيّمين هذه الإشكالية؟

- أتفق مع هذه العبارة، فالتكنولوجيا أصبحت سمة من سمات العصر الذى نعيشه، فهى جزء أساسى من حياتنا وأداة مهمة نعتمد عليها فى كل متطلباتنا، فجميع المجالات أصبحت على علاقة وثيقة بالتكنولوجيا ويرتبط تطورها بتطور الأدوات التكنولوجية التى تعتمد عليها.

وربما كانت أكثر فترة شعرنا فيها بأهمية الدور الذى تلعبه التكنولوجيا هى فترة جائحة كورونا، فتحولت المؤسسات التعليمية على سبيل المثال إلى التعلم عن بُعد من خلال المنازل عبر استخدام التطبيقات المختلفة، فكسرت بذلك العلاقة المباشرة بين الأستاذ والطالب والتى كانت تتم داخل المؤسسات التعليمية، حتى على مستوى الأحداث المسرحية، فظهرت العديد من العروض المسرحية الغربية التى تعتمد على تقديم عروضها بشكل مباشر عن طريق تطبيق «زووم» على سبيل المثال، فهى ليست عروضًا مسجلة بل عروض تتم الدعوة لها عن طريق «فيسبوك» لحضورها من خلال المنزل أو أماكن مختلفة فى دول مختلفة، يتم فيها تحديد موعد معين يختلف بالطبع باختلاف البلد، ويجتمع وقتها الممثلون/ الراقصون والجمهور ويلتقون بشكل آنى عبر شاشة الموبايل أو الحاسب الآلى، ما يُعيد النظر فى قضية الحضور المسرحى وخصوصية التجربة المسرحية التى تعتمد على اللقاء الحى، بجانب بعض العروض الأوروبية التى تم فيها استبدال الشريك البشرى بشريك آلى «روبوت»، ليس فقط رغبة فى إحداث حالة من الاستعراض أو التجديد بل من أجل تجنب الإصابة بالمرض.

على سبيل المثال نجد راقصة الباليه الأمريكية ميريت مور، التى استبدلت شريكها البشرى بـ«روبوت» فى البداية من أجل تجنب الإصابة بكورونا، إلا أن الموضوع قد أخذ منحى مختلفًا، حيث وضحت فى أكثر من لقاء لها أنها وجدته أفضل من الشريك البشرى؛ لأن استيعابه أسرع وقادر على العمل والتدريب لساعات طويلة دون تعب.

وبناء عليه بدأت فى تقديم سلسلة من العروض بمرافقة شريكها الآلى حتى بعد انتهاء الجائحة، فقضية التكنولوجيا هى قضية الآن والمستقبل وتجعلنا نُعيد التساؤل فى العديد من الأمور من حولنا.

■ كيف يمكن الاستفادة من التكنولوجيا فى المسرح؟ وكيف يمكن تطوير الفضاء المسرحى وأدواته؟

- فى البداية نحتاج فى مصر إلى العمل على تطوير قاعات المسرح و«ميكانيزم» خشبة المسرح من أجل استيعاب أى أدوات تكنولوجية مستخدمة، فأغلب القاعات المسرحية معتمدة على العلبة الإيطالية كشكل أساسى، فى حين أن العروض التى تعتمد على التكنولوجيا تحتاج فى بعض الأحيان إلى فضاءات أكثر مرونة تسمح باحتواء مختلف التقنيات المستخدمة لإبراز جمالياتها، إضافة إلى الرجوع إلى المتخصصين فى مجال السينوجرافيا والمجالات الهندسية لاستحداث أجهزة الإضاءة والأجهزة التقنية المختلفة التى يتم الاعتماد عليها داخل المسارح، فالكثير من المسارح الأوروبية يتعاون مع مختلف المؤسسات ليس فقط الفنية ولكن الهندسية لتعزيز الأدوات التكنولوجية المستخدمة، بجانب تعزيز الموضوعات التى تتناول قضية التكنولوجيا، وإدخال تقنيات الخرائط الثلاثية والواقع الافتراضى والواقع المعزز فى المسارح، بما يتلاءم بالطبع مع الطبيعة الدرامية المطروحة. وحضرت بالفعل تجربة مسرحية تمت عبر تقنية الواقع المعزز منذ بضعة أشهر، وكانت بالتعاون بين المخرجة نورا أمين وفريق مسرحى ألمانى، وفى حدود علمى أنها أول تجرية مسرحية تتم باستخدام الواقع المعزز فى مصر، كذلك يمكننا فتح الحدود المسرحية بطرح مسرحيات يتم تقديمها عبر التطبيقات المختلفة مثل تطبيق «زووم» على سبيل المثال، واستحداث مسرح «الأونلاين» داخل مصر، وتقنية النص التشعبى hyber text التى تتم عبر الحاسب الآلى.

■ ما رأيك فى الواقع المسرحى الحالى؟

- إذا تحدثنا عن الواقع المسرحى المصرى، فهو يشهد تطورًا كبيرًا على صعيد المهرجانات والفعاليات المسرحية التى تقدم على مدار العام، بحصيلة عروض مسرحية قد تتجاوز ٥٠٠٠ عرض ما بين مسارح الدولة والقطاع الخاص، إضافة إلى اهتمام الفعاليات المسرحية بالمحاور النقدية والبحثية التى تقام على هامشها، ما يعطى إثراء وتعزيزًا للثقافة الفنية والمسرحية.

■ ما جديدك فى الفترة المقبلة؟

- أستكمل البحث والحفر فى منطقة المسرح والتكنولوجيا، بجانب المشاركة فى بعض المداخلات البحثية داخل وخارج مصر.