«العيال فهمت».. الصراع بين الأجيال على خشبة المسرح الكوميدى

قدم الفنان الكبير فؤاد المهندس عددًا من العروض المسرحية التى تناقش مفاهيم وقيم الأسرة المصرية، وصراع الأجيال الدائر فى كل عصر، بسبب محاولة الآباء السيطرة على جيل الأبناء، تضمنت مجموعة من الأقوال المأثورة التى لا يمكن نسيانها، من بينها ختامه لمسرحية «سُك على بناتك» بقوله الأثير: «سُك على بناتك الباب... بس إديهم المفتاح».

حول ذات «التيمة» دارت أيضًا مسرحية «موسيكا فى الحى الشرقى»، بطولة سمير غانم وجورج سيدهم وصفاء أبوالسعود، عن قصة فيلم ومسرحية «صوت الموسيقى»، التى أخذها المخرج شادى سرور مرة أخرى، وأعاد تقديمها من خلال العرض المسرحى الجديد «العيال فهمت»، بالتعاون مع الفنان ياسر الطوبجى، مدير المسرح الكوميدى.

مسرحية «العيال فهمت» تستند فى فكرتها إلى نفس الموضوع، وهو الصراع بين جيلى الآباء والأبناء، ومحاولة الأبناء طوال الوقت التخلص من هذه السيطرة، وألا يكونوا نسخًا مطابقة من آبائهم. وقدم المؤلفان طارق على وأحمد الملوانى رؤية معاصرة للمسرحية العالمية «صوت الموسيقى»، تبرز الفجوة المتسعة بين الأب و٨ أبناء من أعمار ومراحل تعليمية مختلفة، الابتدائية والإعدادية والثانوية وحتى الجامعة، وهو المسئول وحده عن تربيتهم، بعد أن توفيت زوجته.

الأب يعمل طيارًا، ويغيب عن المنزل كثيرًا، ويتركهم مع «زكريا»، خادمه المخلص الذى تربطه به صلة قرابة، فيستعين به ليكون رقيبًا عليهم، ويقدم له أولًا بأول تقريرًا عن كل تحركاتهم، لكن ما لا يدركه الأب مع مرور الوقت أن النظام الصارم لا يقوم إلا بوجوده، وحين يسافر ينقلب البيت رأسًا على عقب، وأن «زكريا» لا يُحكم سلطته على الأبناء على نحو كافٍ.

حين يدرك ذلك يقرر الأب الاستعانة بمربية متفرغة لأطفاله، وهى الصورة التى يراها لأبنائه دائمًا، حتى من كبروا وصاروا شبابًا وفتياتٍ فى الجامعة، فهم فى عينيه ما زالوا أطفالًا، ما داموا تحت سقف بيته.

يتورط الأب فى المربية «نغم»، فهى فى الأساس مدرسة للموسيقى، على عكس النموذج الذى كان ينشده، فتضفى على المنزل وعلى الأبناء روحًا جديدة، روح السعادة الغائبة بسبب قواعد الأب الصارمة، فتصقل مواهبهم وتساعدهم فى التمسك بأحلامهم.

يتعلق الأبناء بـ«نغم» ويقررون مساعدتها فى تحقيق حلمها بالفوز فى مسابقة غنائية، من خلال أغنية صنعها من أجلها أبوها قبل أن يرحل، لكن الأب يقف حائلًا دون تحقيق ذلك. من هنا يبدأ التمرد الكامل من الأبناء والخادم، ويواجه جميعهم الأب بحقيقة أن الأبناء كبروا وفهموا، حتى يعترف الأب بذلك فى نهاية العرض، حين يشاهد أبناءه يغنون ويرقصون ويشعرون بالسعادة الحقيقية، فيقول: «فعلًا العيال فهمت».

اعتمدت رؤية صناع العمل بقيادة شادى سرور على الطابع الغنائى الاستعراضى لمناقشة قضاياه. وكتب طارق على الأشعار بحرفية شديدة مناسبة للأبناء وتقلباتهم بين السعادة والحزن، وهو ما تضافر مع موسيقى أحمد الناصر، ليكونا معًا ثنائية هى الأبرز والأكثر دقة فى العرض المسرحى. وكان من الذكاء الاعتماد على شباب يجيدون الغناء والرقص بجانب التمثيل، وتداخلت معهم دارين وائل مصممة الاستعراضات، لتضفى حركات رشيقة واستعراضية تمثيلية مناسبة لعمر وغناء الممثلين.

كل أحداث العرض تتم فى منظر واحد هو بيت الأسرة، ما عدا المشهد الأخير. يعكس ديكور المنزل الوضع الاقتصادى الجيد للأسرة. فالأب يعمل طيارًا، ويعيش وأسرته فى فيلا نسقت ديكوراتها وألوانها بدقة ونظام يليق بصرامة الأب، وفى الخلفية صورة الأب والأم أعلى السلم.

وجرى استخدام ذلك دراميًا فى اللحظات التى يواجه فيها الأب نفسه، حين يدرك أنه أصبح على هذا النحو نتيجة سيطرة والده ونظامه، لذا يفعل ذلك مع أبنائه، وكأنها إعادة تدوير لنفس النمط من التربية.

يتغير الديكور فى نهاية العرض، حيث المسرح الذى تجرى فيه المسابقة التى يشارك فيها الأبناء مع مدرسة الموسيقى، ولهذا فقد أعطى الديكور لمسة لونية وجمالية ودرامية مناسبة، صممها بدقة مصمم الديكور الدكتور حمدى عطية.

أما عن التمثيل، فتلك النوعية من العروض تحتاج إلى نوعية خاصة من الممثلين، يجيدون الغناء والرقص والتمثيل، ولهذا اعتمد شادى على ثلاثة أنواع من الممثلين، وإن كان المشترك بينهم هو إجادة الرقص والغناء والتمثيل، فجاء بعناصر من الخبرة، ممثلة فى رامى الطمبارى فى دور «الأب»، وعبدالمنعم رياض فى دور «الخادم المخلص».

كان الاختبار الحقيقى لـ«الطمبارى» و«رياض» فى مجاراة الشباب على خشبة المسرح، لكنهما نجحا فى ذلك، وإن كان الأخير يعتبر «فاكهة العرض»، بما يمتلكه من خفة ظل نابعة من موقفه الدرامى. كذلك اختار شادى سرور رنا سماحة فى دور «المربية»، وهى ممثلة ذات إطلالة ساحرة ومبهجة، وتتمتع بقبول كبير على خشبة المسرح. أما القوة الحقيقية فكانت عند الشباب، الذين يمثلون بتلقائية وبهجة، تجعلك تبتسم فى ارتياح، وتتأكد أن هناك مستقبلًا حقيقيًا فى التمثيل، وهم: نور شادى، وروضة عزالعرب، ومحمد على، وجيسى أسامة، وأحمد هشام، ورحيم رزق، وندى محمد، بالإضافة إلى الطفل المعجزة على شادى.

نحن أمام عرض مناسب جدًا لفرقة المسرح الكوميدى، ومناسب جدًا للعائلة، ولو كان أكثر تكثيفًا وأقل زمنًا لصار أكثر ملاءمة لطبيعة العصر.