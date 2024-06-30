الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مهرجان المسرح المصري يكرم الفنان عبد الله سعد خلال دورته الـ17

الفنان عبد الله سعد
الفنان عبد الله سعد

يكرم مهرجان المسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض خلال حفل افتتاح دورته السابعة عشرة الفنان ومخرج الأوبرا الدكتور عبد الله سعد؛ وذلك تقديرًا لمسيرته كفنان وكمخرج أوبرالي له الكثير من الأعمال مخرجا وممثلا .


الفنان عبد الله سعد ولد في القاهرة، ودرس الموسيقى بمعهد الكنسرفتوار بالقاهرة، وبعد تخرجه عمل معيدًا في المعهد حتى عام 1992، ثم درس الإخراج بالمعهد العالى للفنون المسرحية وسافر إلى إيطاليا في منحة من وزارة الثقافة لمدة عامين، وحصل على أعلى مؤهل فى الإخراج، وعمل مغنيًا في دار الأوبرا المصرية منذ عام 1974 حتى 1992، واشترك بالغناء في مسابقات ومهرجانات عديدة.

ومن أعماله كممثل: ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ تخاريف مع الفنان محمد صبحي عام 1989، وشارك في  مسلسل الثعلب عام " 1993"، وفيلم ( العميل رقم 13)، كما شارك في مسلسل على باب مصر، ومسلسل الشارد.

الدكتور عبد الله سعد يعمل حاليا أستاذا بأكاديمية الفنون، و سفيرًا للنوايا الحسنة للأمم المتحدة، وتم تكريمه مؤخرًا، وعن حيثيات اختياره فهي أن مسؤولي الأمم يتتبعون حركة الفنان وأنشطته، وهو أول مخرج مصري متخصص في الأوبرا.

مهرجان المسرح المصري محمد رياض الأوبرا أوبرالي معهد الكنسرفتوار الموسيقى

مواد متعلقة

13 يوليو.. ختام اليوبيل الذهبي لمهرجان جمعية الفيلم

أحمد المالكي يعلن عن تعاونه مع كريم محسن: الأغنية اللي هتولع الصيف

الأربعاء.. محمد شردى يقدم «كل يوم» على قناة أون

تقاطع طرق.. التفاصيل الكاملة لمسلسل حنان مطاوع الجديد

استعدادًا لمسلسل رمضان 2025.. فيديو طريف لياسمين عبدالعزيز داخل الجيم

الثلاثاء.. عروض أفلام بنادى سينما الإسماعيلية احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو

كاظم الساهر يزور مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة

نجوى كرم sold out فى أول حفل لها فى رومانيا

الأكثر قراءة

مصادر بالكهرباء توضح: عودة خطة تخفيف الأحمال ساعتين بدءا من الغد

مدبولى: وقعنا 29 اتفاقية مع شركات الاتحاد الأوروبى بـ49 مليار يورو

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

قصة نجاح.. كيف أعادت «المتحدة» الريادة المصرية فى الفن والإعلام؟

فيديو محاولة اختطاف طفل من "سوبر ماركت".. ماذا حدث للمتهمة؟ (فيديو)

أحمد سليمان يكشف حقيقة تغريم الزمالك 500 ألف دولار بسبب مباراة الكونفيدرالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والإيباك بينهما

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت إسرائيل عتبة «الغموض النووى»؟ «3»

ماجد حبته

صابرون على أرض صلبة

محمد رفعت

الحكومة بين تكليفات الرئيس ورضا المواطن

مدحت بشاى

الوزارة الجديدة وحلم التغيير الإيجابى

جلال حمام

تغييرات بحجم الجمهورية الجديدة

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر