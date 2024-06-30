مهرجان المسرح المصري يكرم الفنان عبد الله سعد خلال دورته الـ17

يكرم مهرجان المسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض خلال حفل افتتاح دورته السابعة عشرة الفنان ومخرج الأوبرا الدكتور عبد الله سعد؛ وذلك تقديرًا لمسيرته كفنان وكمخرج أوبرالي له الكثير من الأعمال مخرجا وممثلا .



الفنان عبد الله سعد ولد في القاهرة، ودرس الموسيقى بمعهد الكنسرفتوار بالقاهرة، وبعد تخرجه عمل معيدًا في المعهد حتى عام 1992، ثم درس الإخراج بالمعهد العالى للفنون المسرحية وسافر إلى إيطاليا في منحة من وزارة الثقافة لمدة عامين، وحصل على أعلى مؤهل فى الإخراج، وعمل مغنيًا في دار الأوبرا المصرية منذ عام 1974 حتى 1992، واشترك بالغناء في مسابقات ومهرجانات عديدة.

ومن أعماله كممثل: ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ تخاريف مع الفنان محمد صبحي عام 1989، وشارك في مسلسل الثعلب عام " 1993"، وفيلم ( العميل رقم 13)، كما شارك في مسلسل على باب مصر، ومسلسل الشارد.

الدكتور عبد الله سعد يعمل حاليا أستاذا بأكاديمية الفنون، و سفيرًا للنوايا الحسنة للأمم المتحدة، وتم تكريمه مؤخرًا، وعن حيثيات اختياره فهي أن مسؤولي الأمم يتتبعون حركة الفنان وأنشطته، وهو أول مخرج مصري متخصص في الأوبرا.