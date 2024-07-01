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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أذكار الصباح اليوم الإثنين 1-7-2024

دعاء الصباح
دعاء الصباح

يشغل بال المسلمين مع بداية الصباح معرفة أدعية مستجابة وأذكار الصباح اليوم الإثنين 1-7-2024 عبر جوجل، حصنا للمسلم من وجود أي مكروه أو سوء؛ فمن سيداوم على أذكار الصباح سيحفظه الله عز وجل من وساوس الشياطين وأعين الأنس والجن.

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الإثنين 1-7-2024

وتنشر “الدستور” في هذه السطور القادمة أدعية مستجابة وأذكار الصباح اليوم الإثنين 1-7-2024.

دعاء الفجر مكتوب

اللهم أرزقنا مع كل يوم جديد طيب الحياة وخير العطاء وسعة الرزق وراحة البال ولباس العافية وحسن الخاتمة.
اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك، واجعلني فيه من الفائزين لديك، واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك.
اللهم حبب إلي الإحسان، وكره إلي الفسوق والعصيان، وحرم على سخطك والنيران بعونك يا غياث المستغيثين.

أذكار الصباح اليوم

اللّهـمَّ أَنْتَ رَبِّـي لا إلهَ إلاّ أَنْتَ، خَلَقْتَنـي وَأَنا عَبْـدُك، وَأَنا عَلـى عَهْـدِكَ وَوَعْـدِكَ ما اسْتَـطَعْـت، أَعـوذُبِكَ مِنْ شَـرِّ ما صَنَـعْت، أَبـوءُ لَـكَ بِنِعْـمَتِـكَ عَلَـيَّ وَأَبـوءُ بِذَنْـبي فَاغْفـِرْ لي فَإِنَّـهُ لا يَغْـفِرُ الذُّنـوبَ إِلاّ أَنْتَ.

اللّهُـمَّ إِنِّـي أَصْبَـحْتُ أُشْـهِدُك، وَأُشْـهِدُ حَمَلَـةَ عَـرْشِـك، وَمَلَائِكَتَكَ، وَجَمـيعَ خَلْـقِك، أَنَّـكَ أَنْـتَ اللهُ لا إلهَ إلاّ أَنْـتَ وَحْـدَكَ لا شَريكَ لَـك، وَأَنَّ ُ مُحَمّـدًا عَبْـدُكَ وَرَسـولُـك.

اللّهُـمَّ ما أَصْبَـَحَ بي مِـنْ نِعْـمَةٍ أَو بِأَحَـدٍ مِـنْ خَلْـقِك، فَمِـنْكَ وَحْـدَكَ لا شريكَ لَـك، فَلَـكَ الْحَمْـدُ وَلَـكَ الشُّكْـر.

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