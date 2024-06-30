لمرضى القولون العصبي.. نظام غذائي يساعد على تهدئته

متلازمة القولون العصبي هي اضطراب مزمن يؤثر على الأمعاء الغليظة ويسبب مجموعة متنوعة من الأعراض المزعجة مثل التشنجات، آلام البطن، الانتفاخ، والإمساك أو الإسهال، ويُعد النظام الغذائي أحد العوامل الأساسية التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على هذه الأعراض، حيث يمكن لبعض الأطعمة أن تساعد في تهدئة القولون وتخفيف التهيج، بينما قد تزيد أطعمة أخرى من حدة الأعراض.

خلال السطور التالية نستعرض أهم الأطعمة التي تساهم في تهدئة القولون العصبي وتحسين نوعية الحياة لمن يعانون من هذا الاضطراب.

الأطعمة التي تساعد على تهدئة القولون العصبي

الألياف القابلة للذوبان

- الشوفان: يحتوي الشوفان على ألياف قابلة للذوبان تساعد في تنظيم حركة الأمعاء وتقليل التشنجات.

- الفواكه مثل التفاح والتوت: هذه الفواكه تحتوي على البكتين، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي تساعد على تهدئة القولون.

الأطعمة منخفضة الفودماب (FODMAP)

- البروكلي والجزر والكوسا: هذه الخضروات منخفضة في الفودماب، وهي مركبات يمكن أن تسبب أعراض القولون العصبي.

- الموز والفراولة: فواكه منخفضة الفودماب تساعد في تجنب الانتفاخ والغازات.

البروبيوتيك

- الزبادي والكفير: هذه المنتجات تحتوي على بكتيريا نافعة تساعد في تحسين صحة الأمعاء وتقليل أعراض القولون العصبي.

- مكملات البروبيوتيك: قد تكون فعالة في تقليل الأعراض لدى بعض الأشخاص.

اللحوم الخالية من الدهون والأسماك

- الدجاج والديك الرومي: مصادر جيدة للبروتين بدون الدهون التي يمكن أن تسبب تهيجًا للقولون.

- الأسماك الدهنية مثل السلمون: تحتوي على أحماض أوميغا-3 الدهنية التي تساعد في تقليل الالتهاب.

الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم

- المكسرات مثل اللوز والبذور مثل بذور الشيا*: تساعد في تهدئة العضلات وتقليل التشنجات.

نصائح لمرضى القولون العصبي

- شرب الكثير من الماء: يساعد في تسهيل حركة الأمعاء ومنع الإمساك.

- تجنب الأطعمة المحفزة: مثل الكافيين، الأطعمة الدهنية، والمشروبات الغازية التي يمكن أن تزيد من حدة الأعراض.

- تناول وجبات صغيرة ومتكررة: يساعد في تقليل العبء على الجهاز الهضمي ومنع الانتفاخ.