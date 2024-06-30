الأحد 30 يونيو 2024
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جمال الكشكى: 30 يونيو هى "ثورة الوجود" والمصريون أنقذوا فيها البلد (فيديو)

الكاتب الصحفي جمال
الكاتب الصحفي جمال الكشكي

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، رئيس تحرير "الأهرام العربي"، إن ثورة 30 يونيو هي "ثورة الوجود"؛ لأنه لا يجب فصل ثورة 30 يونيو عما حدث قبلها، فمن المؤكد أنه لا توجد أي دولة في العالم استطاعت أن تعيد ما سقط منها خلال 30 شهرًا فقط، كما فعلت الدولة المصرية، وذلك منذ اندلاع الأحداث في 25 يناير 2011 وصولًا إلى التخلص من حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف الكشكي، في حواره مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة" على قناة "المحور"، أن التحديات التي حاصرت الدولة المصرية كانت وسط تدخلات من قبل قوى خارجية كثيرة للغاية، فضلًا عن أجهزة الاستخبارات التي كانت توجد داخل الدولة المصرية وتلعب لصالح قوى خارجية أخرى.

وأشار إلى أن المصريين خرجوا في ثورة 30 يونيو 2013 لإنقاذ البلد من الممارسات الإرهابية التي تعرض لها، وبالفعل نجحوا في ذلك بمساعدة القوات المسلحة المصرية.

جمال الكشكي الأهرام العربي الإعلامية هبة جلال الخلاصة المحور ثورة 30 يونيو 30 يونيو جماعة الإخوان الإرهابية جماعة الإخوان الإخوان 5 يناير

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