الأحد 30 يونيو 2024
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هناء أنيس: ثورة 30 يونيو أعادت مصر لمكانتها الإقليمية والدولية ونقطة فاصلة في تاريخ مصر

النائبة هناء أنيس
النائبة هناء أنيس رزق الله

ثمنت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالنواب، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الذكري الـ 11 لثورة 30 يونيو، قائلة إنها تضمنت العديد من الرسائل الإيجابية للشعب المصري. 

وهنأت هناء أنيس، في بيانها، الشعب المصري بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو التي أنقذت الدولة والمؤسسات من الوقوع في الهوية، مردفة إلى أن الدولة خلال عام 2013 كانت على حافة الهوية بسبب أهل الشر.  

ووصفت أن ثورة 30 يونيو أصبحت نقطة فاصلة في تاريخ مصر الحديث، وكانت بمثابة طوق النجاة للشعب المصري وأنقذت مؤسسات الدولة في الضياع.

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وشددت عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، على أن الدولة المصرية منذ اندلاع ثورة 30 يونيو بدأت تشهد العديد من التغيرات الإيجابية علي كافة المستويات من مشروعات تنموية ضخمة بالإضافة إلى مشروعات الطرق والمشروعات الزراعية والطفرة الهائلة في مشاريع الإسكان وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.

وواصلت بأن مصر أصبحت جمهورية جديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأن المحافظات في مصر شهدت بناء مشاريع قومية ضخمة لم تكن موجودة في العهود السابقة، متابعة أن القيادة السياسية تقدر حجم التضحيات التي قدمها الشعب المصري من أجل الحفاظ علي وطنة من الانهيار.

واختتمت قائلة: إن ثورة 30 يونيو أعادت مصر لمكانتها الإقليمية والدولية، بفضل المجهودات الجبارة التي بذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي طيلة الأعوام الماضية، وأثبتت للعالم وعي أبناء الشعب المصري بكل طوائفه، وأظهرت المعدن الأصيل له في حفاظة علي وطنة.

النائبة هناء أنيس رزق الله لجنة العلاقات الخارجية حزب الشعب الجمهوري ثورة 30 يونيو الشعب المصري

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