" حزب الجيل": مناقشة الأحزاب فى مطالبها أمر هام على الحكومة الجديدة تنفيذه

علق ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، على تشكيل الحكومة الجديدة المرتقب وما ينتظره الشارع المصري من الحكومة الجديدة.

وقال الشهابي رئيس حزب الجيل، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن مناقشة الأحزاب في مطالبها أمر هام على الحكومة الجديدة تنفيذه

وأضاف، أن يوم 30 يونيو يوم مختلف في تاريخ الشعب المصري وعلينا جميعا أن نحدث به كل عام، لأن مصر استعادت هويتها الوطنية وأوقفت المخطط الصهيوني وأمريكا الغربية الذي كان يهدد بالتقسيم في المنطقة العربية.

وأشار إلى أن المواطن المصري ممكن يتحمل كل حاجة إلا حاجة وهو دخول أحد في النسيج المصري والتلاعب في الهوية المصرية.