رسميًا.. بدء العمل بأضخم موازنة في تاريخ مصر بزيادة 28% عن العام المالي الماضي

يبدأ العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٥، غدا، والتى تعد أضخم موازنة فى تاريخ البلاد، بحجم إنفاق يبلغ ٦.٤ تريليون جنيه، مقارنة بنحو ٥ تريليونات جنيه خلال العام السابق عليه، بنسبة زيادة تبلغ ٢٨٪، وتوزع الموازنة بين ٣.٨ تريليون جنيه مصروفات و٢.٦ تريليون جنيه إيرادات.

وحسب تقرير اطلعت عليه «الدستور» فمن المستهدف زيادة مخصصات الأجور وتعويضات العاملين إلى نحو ٥٧٥ مليار جنيه فى العام المالى الحالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥، مقابل ٤٧٠ مليار جنيه فى العام المالى السابق عليه، وتوجه الحصة الأكبر من مخصصات الأجور لتمويل المكافآت بقيمة ٢٠٦.٩ مليار جنيه، تليها أجور الوظائف الدائمة بقيمة ١١٣.٢ مليار جنيه، ومزايا نقدية بـ٥٥.٨ مليار جنيه، وبدلات نوعية بـ٤٤.٩ مليار جنيه، وأجور الوظائف المؤقتة بـ١٢.٦ مليار جنيه.

وأوضح التقرير أن المزايا النقدية المقرر صرفها للموظفين فى الموازنة الجديدة تتنوع بين علاوة غلاء معيشة استثنائية بقيمة ٢٣ مليار جنيه، وعلاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية بـ١٩.٣ مليار جنيه، وعلاوة الأعباء الوظيفية للمعلمين بـ٥.١ مليار جنيه، وعلاوة خاصة بقيمة ٢.٣ مليار جنيه، والمنحة الشهرية بـ٣٤٨.٧ مليون جنيه، وعلاوة الحد الأدنى بـ١٧١.٥ مليون جنيه، وعلاوة اجتماعية بقيمة ١٢٣.٧ مليون جنيه، وعلاوة اجتماعية إضافية ١٠٧.٩ مليون جنيه.

وفيما يخص الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، فتتضمن الموازنة الجديدة زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بمعدل ٢٠٪، لترتفع إلى ٦٣٦ مليار جنيه خلال العام المالى الحالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥، مقابل ٥٢٩.٦ مليار جنيه فى العام المالى السابق عليه، بزيادة قدرها ١٠٦.٤ مليار جنيه.

واستحوذت برامج الدعم على النصيب الأكبر من مخصصات الحماية الاجتماعية بنحو ٣٦٩.٧ مليار جنيه فى الموازنة الحالية، مقابل ٣١٦.١ مليار جنيه فى الموازنة السابقة، ووزعت بين دعم المواد البترولية البالغ ١٥٤.٤ مليار جنيه، ودعم السلع التموينية البالغ ١٣٤.١ مليار جنيه، ودعم تنشيط الصادرات بـ٢٣ مليار جنيه، ودعم الأنشطة الصناعية بـ١٧.٥ مليار جنيه، ودعم التأمين الصحى والأدوية بـ٨.٣ مليار جنيه، ودعم الكهرباء بـ٢.٥ مليار جنيه، ودعم المزارعين بـ٦٥٧ مليون جنيه، ودعم تنمية الصعيد بـ٤٠٠ مليون جنيه.

وقدرت قيمة المزايا الاجتماعية الأخرى، بخلاف الدعم، بنحو ١٩٧.٨ مليار جنيه فى الموازنة الحالية، مقابل ١٧٨.٣ مليار جنيه فى الموازنة السابقة، والتى انقسمت بين مساهمة فى صناديق المعاشات بقيمة ١٤٢.٦ مليار جنيه، ومعاش الضمان الاجتماعى بـ٤٠ مليار جنيه، وقد رصدت الحكومة فى الموازنة الجديدة مبلغًا احتياطيًا للدعم والحماية الاجتماعية قدره ٤٦.٧ مليار جنيه.

من ناحية أخرى، تعتزم الحكومة مواصلة الوفاء بالتزاماتها فى سداد القروض المحلية والأجنبية فى الموازنة الجديدة، والتى رصدت لها ١.٦ تريليون جنيه فى العام المالى الحالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥، مقابل ١.٣ تريليون جنيه فى العام المالى السابق عليه، منها ٢٢٢.٨ مليار جنيه لسداد القروض المحلية، و٦٢٧.٩ مليار جنيه لسداد القروض الأجنبية.