جرائم لا تتوقف.. شهود على المحارق الإسرائيلية: الديدان تلتهم الضحايا حتى الموت

مئات الجرحى يضيفهم القصف الإسرائيلى على غزة إلى قائمة ضحاياه يوميًا، يصاب معظمهم بحروق شديدة تؤدى إلى تشوهات بالغة فى مختلف أنحاء أجسادهم، دون أن تستطيع الكوادر الطبية والمستشفيات القادرة على العمل فى القطاع حتى الآن أن تسعفهم، بعد تدمير المنظومة الصحية فى القطاع بشكل كامل، وانعدام كامل للعلاجات والأجهزة القادرة على المساعدة.

ويعانى ضحايا المحارق الإسرائيلية يوميًا من تردى حالتهم الصحية، مع تفاقم الإصابات الناجمة عن الحروق، وما تؤدى إليه من تشوه وبتر بعض الأعضاء، بل وتحول المصابين بالحروق إلى «موتى أحياء»، تأكل البكتيريا والطفيليات والديدان أجسادهم وهم على قيد الحياة، قبل أن يرحمهم الموت من معاناتهم التى لا تنتهى.

استخدام الماء فى تهدئة الجروح بدلًا من المراهم.. والتعقيم بالملح

الشاب الفلسطينى هشام عمران، البالغ من العمر ٢٦ عامًا، كان أحد هؤلاء الضحايا، وكان صوت صراخه يسمعه القاصى والدانى فى محيط مستشفى غزة الأوروبى جنوب القطاع، بعدما أحرق قصف طيران الاحتلال الإسرائيلى خيم اللاجئين بمدينة رفح، فى ٢٨ مايو الماضى، فيما عُرف بـ«محرقة الخيام»، التى خلّفت ١٠٠ شهيد ومئات من الجرحى والمصابين.

الصواريخ الإسرائيلية أصابت «هشام» فى الشق الأيمن من وجهه، ما أتلف عظام جمجمته، وأحرق عينه اليمنى، كما التهمت النيران أجزاء من أنفه وفكه، وصار وجهه مشوهًا تمامًا، مع شعوره بآلام لا يمكن وصفها فى كل أجزاء جسده.

وعن حالته يومها، قال طبيبه المعالج: «كان ممددًا فى طرقات المستشفى ومصابًا بحروق من الدرجة الرابعة، وكنا نغمره بالماء كل نصف ساعة لتهدئة الحروق، لعدم توافر مراهم الحروق، ثم أجرينا له عملية لإصلاح الفك وعظام الجمجمة».

«هشام» استشهد بعد وصوله إلى المستشفى بـ٤ أيام، عقب عملية صعبة لترقيع الحروق، خاصة بعدما أدى عدم تنظيف الجروح والحروق إلى انتشار البكتيريا والطفيليات، بل والدود، فى بعض مناطق جسده، ما أدى إلى وفاته.

وفى شهادته على ما يحدث، أكد الدكتور عمر طه، استشارى التخدير والعناية المركزة فى مستشفى غزة الأوروبى، الطبيب المعالج لـ«هشام»، أنه اضطر إلى مباشرة ضحايا الحروق فى المستشفى، قبل أن يخرج عن الخدمة، بسبب قلة الكادر الطبى المتخصص، ولأنه لم يعد يوجد أطباء جلدية.

وأضاف «طه»، لـ«الدستور»: «رغم القصف الشديد وحالات الحروق والتشوهات الكثيرة، يظل تعامل الأطباء مع ضحايا الحروق فى مستشفيات القطاع محدودًا، ولا يصل إلى ١٠٪ مما يحتاجه الضحايا من عناية وتعقيم، وذلك بسبب قلة الإمكانات».

وواصل الطبيب الفلسطينى: «لا يوجد لدينا كحول أو يود، والضحايا يستمرون فى الصراخ من آلام الحرق، ونضطر أحيانًا إلى وضع بعض الأملاح على الماء واستخدامه للتعقيم، ونوزعه على الغرف، لكنه أيضًا لا يكفى، وذلك رغم أن الحروق تحديدًا تحتاج إلى أعلى درجة من التعقيم، ويجب أن يكون المريض فيها محجوزًا داخل غرفة فى درجة حرارة معينة، وسط ظروف غير متوافرة».

وأكمل: «التعامل مع الحروق يكون حسب درجاتها، فهناك حروق سطحية تُعالج بالمراهم إذا توافرت، وأخرى تتشكل بها فقاعات تحتاج إلى عناية فائقة وتغيير على الحرق كل يوم. أما جروح الدرجتين الثالثة والرابعة، التى تشكل نسبة ٨٠٪ من الحروق فى الوقت الحالى، فلا بد فيها من تدخل جراحى لترقيع الجلد، لأن الحرق يصل للعروق والأعصاب والعضلات والأوعية الدموية».

وبيّن أنه «لإدراك حجم الكارثة لا بد من معرفة أن أكثر من ثلث ضحايا الحروب يكونون مصابين بحروق، وأكثر من ٧٠٪ منهم يتعرضون لخطر تلوث وتقيّح وتشوه العضو المحترق، فى حال غياب التعقيم والتنظيف والعلاج المناسب».

وتابع: «مستشفى غزة الأوروبى فى الجنوب، ومستشفى شهداء الأقصى بالنصيرات، كانا يقدمان العلاج لمصابى الحروق فى قطاع غزة، قبل أن يخرجا عن الخدمة منذ ١٠ أيام. أما مستشفيات الشمال كلها فخرجت عن الخدمة، والجنوب لا يقدم أى خدمات لمصابى الحروق».

العظام تذوب من «الفسفور الأبيض» والأسلحة المحرمة دوليًا

تضم قائمة الضحايا والدة الفلسطينى عثمان محمود، التى أصابها القصف الإسرائيلى خلال غارة عنيفة على أحد المخيمات، فى أول مايو الماضى، خلّفت ٧ شهداء و٨ مصابين.

جثمان والدة «عثمان» وصل المستشفى متفحمًا، وبه حروق من الدرجة الرابعة، وفق الابن، الذى أضاف: «الطاقم الطبى فى مستشفى الشفاء لم تكن لديه القدرة أو الإمكانات لعلاج مثل تلك الحالات المتأخرة، خاصة أن الجزء الأيسر من جسد أمى كان متفحمًا تمامًا من شدة الحرق، وكانت ملقاة فى ممر المستشفى، وجسدها محترق تخرج منه الأدخنة رغم أنها توفيت». حالة والدة «عثمان» لم تكن الوحيدة، بل تتكرر يوميًا، إذ تصل إلى مستشفى «الشفاء» فى غزة جثامين كثيرة لضحايا القصف الإسرائيلى وهى متفحمة ومحترقة تمامًا، لدرجة ذوبان العظام من شدة النيران، بسبب استخدام إسرائيل «الفسفور الأبيض» الحارق والأسلحة الممنوعة دوليًا فى حربها على الفلسطينيين، وفق الدكتور أحمد المخللاتى، رئيس قسم الجروح بالمستشفى. وأضاف «المخللاتى»: «إمكانية مستشفيات القطاع فى الوقت الحالى لا تستوعب حجم الإصابات التى تحدث، خاصة الحروق الكبيرة، فلم تعد لدى الأطباء القدرة على التعامل مع مثل تلك الحالات بسبب صعوبة الوضع، وكثير من الأحيان تصل إلى المستشفى جثامين متفحمة تحتاج إلى أدوات طبية وعلاجات وأجهزة فائقة، لا تتوافر لدينا، ما يؤدى إلى وفاة كثير من الحالات فى الحال». وتعالج عيادات منظمة «أطباء بلا حدود» غير الحكومية، كل عام فى قطاع غزة، عدة آلاف من ضحايا الحروق والغارات الإسرائيلية، من بينهم ٥٥٤٠ مصابًا فى عام ٢٠٢١، و٤٥٩١ مصابًا فى ٢٠٢٠، و٣٦٧٥ مصابًا فى ٢٠١٩.

الحالات تصل للمستشفيات «متفحمة».. وبتر أعضاء 85%

معاناة «هشام» تكررت مع الشاب القعيد حمزة محمود، ١٦ عامًا، الذى جاء إلى مستشفى «شهداء الأقصى» فى جنوب قطاع غزة وهو مصاب بحروق متفرقة فى أنحاء جسده، بسبب غارة إسرائيلية على مخيم «النصيرات»، فى مايو الماضى، خلّفت ٦ شهداء و١١ مصابًا.

والدة «حمزة» استشهدت فى نفس الغارة، بعدما التهمت النيران جسدها الذى تفحم بالكامل، فيما نُقل هو إلى المستشفى لمعاناته من حروق من الدرجة الثالثة فى اليد اليمنى والجبهة وبعض أنحاء الجسد. حالة الشاب الفلسطينى كانت تستدعى تدخلًا جراحيًا فوريًا لترقيع الجلد، لكن وقفت قلة الإمكانات الطبية عائقًا أمام علاجه، فلم يخضع للعملية الجراحية، وتشوهت يده اليمنى، ليعانى فيها من إعاقة حركية، نتيجة عدم علاج الحروق التى أتلفت الأعصاب والأوعية الدموية بها.

وعن تفاقم معاناة ضحايا الحروق فى القطاع، قال الدكتور يوسف أبوالريش، وكيل وزارة الصحة فى غزة، إن هناك خدمات طبية لم تعد تقدم لضحايا الحرب، على رأسها العلاجات المناسبة للحروق.

وأضاف «أبوالريش»: «ما يقدم مجرد إجراءات طبية عامة من أقسام وأطباء غير متخصصين، فلا يوجد أى تجهيزات مناسبة لضحايا الحروق فى مستشفيات غزة بأكملها».

وواصل: «قبل الحرب كان هناك مركزان متخصصان داخل وزارة الصحة لعلاج مصابى الحروق، الأول فى مجمع الشفاء الطبى والثانى فى مجمع ناصر الطبى، لكنهما خرجا عن الخدمة، والآن لا يوجد أى قسم مهيأ لا من حيث الإمكانات ولا الكادر الطبى للتعامل مع هؤلاء الضحايا».

لذا فإن ٨٥٪ من ضحايا الحروق فى غزة بُترت أعضاؤهم نتيجة تشوهات خلّفها عدم علاج الإصابة بشكل سليم، حسب «أبوالريش»، الذى أضاف: «كانت أكثر الحروق من الدرجة الثالثة، وكثير من الضحايا وصلوا إلى المستشفى متفحمين، ومن يصل على قيد الحياة يتوفى بعد أيام قليلة نتيجة مضاعفات الحرق الشامل».