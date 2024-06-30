بياع غزل البنات الشهير.. انتقادات له بعد ظهوره في لايفات تيك توك (فيديو)

في إحدى قرى مركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج، قرر شاب في الثلاثين من عمره أن يبيع غزل البنات بعد أن عانى من ضائقة مالية، ليصرف على أسرته المكونة من 4 أولاد وزوجته وأمه، وانتهى يوم عمله دون أن يبيع شئ.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قصير له ليكسب تعاطف كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعان ما انقلب الوضع بعد ظهوره في بث مباشر علي تيك توك.

وترصد "الدستور" في الفيديو التالي تفاصيل ما حدث لبائع غزل البنات الشهير والانتقادات التي واجهها.

ولمعرفة مزيد من التفاصيل يمكنكم مشاهدة الفيديو التالي.