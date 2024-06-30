الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بياع غزل البنات الشهير.. انتقادات له بعد ظهوره في لايفات تيك توك (فيديو)

في إحدى قرى مركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج، قرر شاب في الثلاثين من عمره أن يبيع غزل البنات بعد أن عانى من ضائقة مالية، ليصرف على أسرته المكونة من 4 أولاد وزوجته وأمه، وانتهى يوم عمله دون أن يبيع شئ.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قصير له ليكسب تعاطف كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعان ما انقلب الوضع بعد ظهوره في بث مباشر علي تيك توك.

وترصد "الدستور" في الفيديو التالي تفاصيل ما حدث لبائع غزل البنات الشهير والانتقادات التي واجهها.

ولمعرفة مزيد من التفاصيل يمكنكم مشاهدة الفيديو التالي.

مركز دار السلام سوهاج غزل البنات مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك

الأكثر قراءة

مصادر بالكهرباء توضح: عودة خطة تخفيف الأحمال ساعتين بدءا من الغد

مدبولى: وقعنا 29 اتفاقية مع شركات الاتحاد الأوروبى بـ49 مليار يورو

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

فيديو محاولة اختطاف طفل من "سوبر ماركت".. ماذا حدث للمتهمة؟ (فيديو)

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أحمد سليمان يكشف حقيقة تغريم الزمالك 500 ألف دولار بسبب مباراة الكونفيدرالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والايباك بينهما

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت إسرائيل عتبة «الغموض النووى»؟ «3»

ماجد حبته

صابرون على أرض صلبة

محمد رفعت

الحكومة بين تكليفات الرئيس ورضا المواطن

مدحت بشاى

الوزارة الجديدة وحلم التغيير الإيجابى

جلال حمام

تغييرات بحجم الجمهورية الجديدة

علي سعدة

ماذا ننتظر من التغيير الوزارى القادم؟

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر