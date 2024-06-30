نائبة المتحدث باسم يونيفيل: نعمل على خفض التصعيد وبذل جميع الجهود للحفاظ على استقرار المنطقة

قالت نائبة المتحدث باسم يونيفيل كانديس أرديل لـ"القاهرة الإخبارية"، إن قواتنا تراقب الموقف عن كثب ونطالب بوقف إطلاق النار لضمان الاستقرار في جنوب لبنان والمنطقة.

وأضافت، خلال مداخلة عبر سكايب للقناة، أننا نحن في حاجة ماسة لتيسير المساعدات في جنوب لبنان ووقف إطلاق النار، مؤكدة أن قواتنا تعمل على تهدئة الأوضاع بالمنطقة بشكل كبير.

وتابعت: "نعمل على خفض التصعيد وبذل كافة الجهود للحفاظ على استقرار المنطقة، ونحث كافة الأطراف من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار على الأرض، كما نعمل على مدار الساعة منذ السابع من أكتوبر من أجل تهدئة الأوضاع".