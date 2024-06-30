الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لصحتك العقلية.. أمور يجب عليك مراعاتها

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

في كثير من الأحيان، نحب أن نعتقد أنه عندما نتعامل مع الأمور على أنها عاجلة، فإننا ننجز المزيد من العمل، ومع ذلك في بعض الأحيان، فإن  العادات التي نمارسها لتسريع عملية إنجاز الأمور يمكن أن تعيق في الواقع القيام بذلك بشكل صحيح، يحدد روتيننا اليومي الطريقة التي نتصرف بها ونعيش ونشعر بها عندما نتجنب بعض الممارسات السلبية، يمكننا أن نعيش حياة أكثر صحة. 

ما تأثير الوحدة على الصحة العقلية والنفسية للجسم؟

وقد أكد خبراء الصحة العقلية على عدد من الأمور التي يجب مراعاتها للحفاظ على الصحة العقلية.

الإفراط في التفكير أو قلة الشعور:

عندما نكبت مشاعرنا، نبدأ في التفكير بشكل أقل في قيمتنا الذاتية، يمكن أن يؤدي الإفراط في التفكير إلى استحضار خيالات كارثية والاعتقاد بأنها ستحدث لنا، بدلًا من ذلك، يمكننا التركيز على ممارسة الوعي العاطفي وممارسة معالجة مشاعرنا. 

الشكوى السلبية:

عندما نشكو باستمرار، فقد نشعر بأننا منتجون – ولكن هذا قد يؤدي إلى عقلية سلبية، بدلًا من ذلك، يجب أن نعترف بالمشاكل ونحاول معالجتها بطريقة إيجابية. 

تعدد المهام: 

بغض النظر عن مدى فعالية تعدد المهام، إلا أنه في الواقع يقلل من جودة الإنتاجية، بدلًا من ذلك، يجب علينا تحديد أولويات مهامنا وتخصيص وقت محدد لكل مهمة لإنجازها في الموعد المحدد.

الجلوس طوال اليوم:

 يمكن أن يكون للجلوس لفترات طويلة آثار سلبية على الصحة ويساهم في الشعور بالخمول، يجب أن نحاول أخذ فترات راحة منتظمة للتمدد أو المشي أو الركض. 

صباح مليء بالتوتر:

إن القيام بالمهام مباشرة بعد الاستيقاظ مباشرة يمكن أن يشعرك بالإنتاجية لفترة من الوقت، قبل أن يساهم في الشعور بالتوتر والإرهاق، وبدلًا من ذلك ينبغي لنا أن نبدأ اليوم بنهج واعي ونضع نغمة إيجابية لبقية اليوم.

إنجاز الأمور الصحة العقلية الإفراط في التفكير قلة الشعور تعدد المهام

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