الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع طفل غرقًا داخل حمام سباحة إحدى القرى السياحية بمطروح

غرق_ أرشيفيه
غرق_ أرشيفيه

لقى طفل مصرعه إثر غرقه في حمام سباحة بإحدى القرى السياحية بمرسى مطروح، وتم على الفور نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى مطروح العام.  

_ جثمان هامد

واستقبل مستشفى مطروح العام علي طه حسين 12 سنة من القاهره جثمان هامد وتم التحفظ عليه في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفيش الصحة وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات. 

في سياق آخر، تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أمس، تقديم أوجه الرعاية الطبية العاجلة لمصابي حادث انقلاب أتوبيس سياحي، الذى أسفر عن وفاة ٥ أشخاص وإصابة ٥٧ آخرين على دوران محور الضبعة الطريق المستحدث "العلمين- سيدي عبدالرحمن"، ونقل الوفيات والمصابين لمستشفيات العلمين والضبعة والحمام. 

_الحجز والخروج

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح د. مبروك سالم أن جميع المصابين تلقوا الرعاية الطبية بمستشفيات الحمام المركزى والعلمين التخصصي والضبعة المركزي، وخرج ٣٣ منهم بعد الاطمئنان على حالتهم، واستمرار حجز 24 حالة حتى تحسن حالتهم، بالإضافة إلى ٥ حالات وفاة. 

وأكد الدكتور مصطفى أشرف، مدير إسعاف مطروح، أنه فور تلقي بلاغ بانقلاب أتوبيس فجر اليوم، تم التحرك على الفور والدفع بـ١٧ سيارة إسعاف والوصول خلال ٨ دقائق من البلاغ. 

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