بعد 11 عاما.. هل انتهت مخططات وخطورة هذه الجماعة الإرهابية على مصر والمصريين؟

قال ماهر فرغلي الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن ثورة 30 يونيو كانت حلما لكل المصريين، ونجت مصر من المخططات التي كانت تستهدف وحدة المصريين، ومستقبل مصر بالكامل كان على المحك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، اليوم الأحد، أن الإخوان كانوا يستهدفوا عمل سيولة حدودية ضخمة حيث تهريب أسلحة ودعم لوجيستي لكل الجماعات الإرهابية، تقديم الدعم لكل المنظمات الإرهابية لعمليات إرهابية داخل مصر لتفكيك الدولة المصرية وتهديد الجيش المصري.

وتابع: "عملت الغخوان أكبر خدعة في تاريخها، لأنها روجت أنها جماعة سلمية وكانت تعمل على مشروع "النهضة"، ولكنها كانت تتعاون مع جيش موازي من الجماعات الإرهابية وأعدت في الوقت ذاته للحرس الثوري مادفع المصريين للقيام بثورة 30 يونيو".

وواصل: "مصر بجيشها والداخلية المصرية استطاعت من خلال "العملية الشاملة"، والتي بدأت في عام 2018، أن تفكك كافة التنظيمات الإرهابية داخل سيناء، ولكن الخطر الإخواني لازال موجودا ومازالت تمارس مخططاتها لإرهاب الدولة المصرية والدعم المقدم إليها لازال متاحا".