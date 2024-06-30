"الاتحادى الديمقراطى": الحكومة الجديدة مهمتها تحقيق مطالب المواطن كما أمر الرئيس السيسى

علق حسن ترك، رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي، على تشكيل الحكومة الجديدة المرتقب وما ينتظره الشارع المصري من الحكومة الجديدة.

وقال حسن ترك، رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن الحكومة الجديدة مهمتها تحقيق مطالب المواطن كما أمر الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي.

وأضاف: "الحكومة القادمة ستعمل على أن يعود النفع على كل مدخلات البناء في الصناعة، الزراعة، ونحن نعيش على 6% من أرض مصر، ولابد أن يعمل التعمير في الصحراء ونحافظ على الثروة الزراعية".