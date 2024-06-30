الأحد 30 يونيو 2024
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حزب المستقلين الجدد: الحكومة الجديدة مطالبة بتنفيذ توصيات الحوار الوطني

الدكتور هشام عنانى
الدكتور هشام عنانى رئيس حزب المستقلين الجدد

أكد حزب المستقلين الجدد، أن الحكومة الجديدة، مطالبة باستثمار ما تم طرحه من حلول كثيرة لمعظم القضايا التي تهم المواطن في الحوار الوطني، وأن تعمل على تنفيذها في إطار تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على أن استمرار الحوار الوطنى ضرورة استراتيجية في المرحلة المقبلة، مع ضرورة الاهتمام بحراك سياسي أكبر.

وقال الدكتور هشام عنانى، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن طلباتنا من الحكومة الجديدة واضحة، وهي الاهتمام باتخاذ إجراءات فاعلة لحل مشاكل المواطن البسيط، وأن تنتهج نهجا أكثر فاعلية في ترتيب الأولويات ولا سيما التي تمس المواطن في حياته اليومية، في ظل هذا الاضطراب الإقليمي والعالمي جنبا إلى جنب نحو بناء الجمهورية الجديدة، موضحًا أن الحكومة المستقيلة بذلت جهدا لكن المواطن يعنيه في المقام الأول ما يمسه من خدمات مباشرة من مأكل ومشرب ومسكن وصحة وتعليم، ولن يتأتي ذلك إلا من خلال السير قدما باتخاذ سياسات اقتصادية قادرة على تحقيق ذلك.

من جانبه، أكد الدكتور حمدي بلاط، نائب رئيس حزب المستقلين الجدد، أن الحكومة الجديدة يجب أن تستثمر ما تم طرحه من حلول كثيرة لمعظم القضايا التي تهم المواطن في الحوار الوطني، وأن تعمل على تنفيذها في إطار تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على أن استمرار الحوار الوطنى ضرورة استراتيجية في المرحلة المقبلة، مع ضرورة الاهتمام بحراك سياسي أكبر، موضحًا: "الشعب يعلق آمال كبيرة علي الحكومة الجديدة في تخطي العقبات الاقتصاديهة والإقليمية الراهنة، مع تحقيق تفاعل أكبر وتماس أكبر مع المواطن المصري الذي يستحق كل التقدير والاحترام".

 

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نواب يطالبون الحكومة الجديدة بالتنفيذ الفوري لتوصيات الحوار الوطني

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النائب إبراهيم الديب: القطاع الزراعي أولوية أمام الحكومة الجديدة لتحقيق الأمن الغذائى

حزب المستقلين الجدد الحكومة الجديدة الحوار الوطنى الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور هشام عناني

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