الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير التجارة يبحث مع مسؤولي شركات عالمية خططها للتوسع فى السوق المصري

جريدة الدستور

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة سلسلة لقاءًات مع مسؤولي عدد من الشركات العالمية المهتمة بضخ استثمارات في مصر او زيادة استثماراتها القائمة بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وقد حضر اللقاءات الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري ودعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والوزير مفوض تجاري ناصر حامد مدير شئون الإتحاد الأوروبى بالتمثيل التجاري.

وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للشركات الأجنبية العاملة بالسوق المصري بما يسهم في التغلب على التحديات التي قد تواجهها ويدعم خطط الشركات لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للأسواق الخارجية.

وقال سمير إن لقاءه مع مسؤولي شركة كناوف الألمانية المتخصصة في مواد البناء والمستثمرة في منطقة قناة السويس، استعرض خطط الشركة التوسعية في مصر حاليًا حيث تسعى الشركة لزيادة استثماراتها من خلال توسعة المصنع القائم للشركة وإقامة مصنع جديد لها باستثمارات تبلغ نحو 60 مليون يورو خلال عامي 2024 و2025.

ومن جانبهم أشاد مسؤولو الشركة بجهود الوزير في تذليل العقبات التي واجهتها الشركة خلال الفترة الأخيرة، لافتين إلى أنه من المتوقع أن تفتتح الشركة التوسعات الجديدة بالسوق المصري خلال شهر سبتمبر 2025.

وأوضح الوزير أن اللقاء الثاني كان مع بيدرو هيرت تاتو نائب الرئيس التنفيذي، والمسؤول عن العلاقات مع الدول المتوسطية وأفريقيا والشرق الأوسط بشركة فيستاس لطاقة الرياح التي تعد الأولى عالميا في إنتاج توربينات الرياح حيث بحث اللقاء فرص الاستثمار في مصر في مجال طاقة الرياح ومجال إنتاج التوربينات خاصة وأن الشركة ترغب في إقامة مشروع استثماري في مصر لتصنيع توربينات الرياح باستثمارات تبلغ نحو 600 مليون يورو تشمل القيمة بالكامل بدءًا من الخامات وحتى التصنيع النهائي وما يرتبط به من خدمات.

واستعرض الوزير خلال اللقاء خطط الحكومة للتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على قيام الشركة بالبدء في إعداد دراسة الجدوى للمشروع من خلال إحدى الشركات المتخصصة وامكانيه ايجاد مصادر تمويل مختلفة للمشروع.

ومن ناحية أخرى استعرض سمير مع إينيجو ألبيزوري رئيس الشئون العامة العالمية بمجموعة مون دراجون الإسبانية خطط المجموعة للتوسع بالسوق المصري لا سيما في ظل بروتوكول التعاون الموقع بين المجموعة ومبادرة “ابدأ” لتنمية المشروعات لزيادة التعاون في مجالات نقل التكنولوجيا والطاقة المتجددة، لافتًا إلى أن الشركة تستهدف زيادة التعاون مع مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة بما يسهم في توفير الأيدي العاملة المدربة اللازمة للصناعة.

المهندس أحمد سمير وزير التجارة الصناعة الشركات العالمية وزير التجارة والصناعة التمثيل التجاري

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