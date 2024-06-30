الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فريدة الشوباشى: كل الأعمار شاركت بـ30 يونيو لحماية مصر من التفتيت

فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي إنها شاركت في ثورة 30 يونيو رفقة نجلها وحفيدها، مؤكدة أن هذا اليوم كانت تشعر أن كل الأعمار تشعر بضرورة حماية مصر من الانهيار.


وأضافت، خلال لقائها في برنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الإخوان كانوا يهدفون لتفتيت مصر، ولكن الحمد لله لأننا شعب ليس له كتالوج، نزلوا بالملايين من أنفسهم ولم نكن نعرف السيسي ولكننا نزلنا بالإحساس، لأننا كنا نخشى على مصر أن تؤخذ منا.


فكر الإخوان عن الوطن

وتابعت أن مرشد الإخوان قال "أنا ما يهمنيش واحد ماليزي يحكمني مدام مسلم"، مشيرة إلى أن هذا هو فكرهم لأنهم تربوا على أن الوطن حفنة من التراب العفن.
 

فريدة الشوباشي الاعمار حماية مصر تفتيت مصر فكر الإخوان

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