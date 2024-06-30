نواب يطالبون الحكومة الجديدة بالتنفيذ الفورى لتوصيات الحوار الوطنى

طالب النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، الحكومة الجديدة بضرورة التنفيذ الفوري لتوصيات مراحل الحوار الوطني، خاصة أن الحوار ضم جميع فئات الشعب المصري، ومن ثم فإن تلك المطالب على تنوعها، جاءت تلبية لطموحات هذا الشعب، وعلى الحكومة الجديدة تنفيذها.

وأشار رئيس حزب إرادة جيل إلى أهمية أن تعكس الحكومة الجديدة طموحات الشارع المصري، والاستماع إليه جيدًا والتعرف على أبرز مشكلاته وتحدياته والعكوف على حلها، مشددًا على ضرورة وضع ملفي الصناعة والزراعة على قائمة الأولويات.

وقال إن على الحكومة الجديدة أن تتعامل بشفافية مع المواطنين في القضايا كافة، لاسيما أننا مقبلون على فترة نحن على ثقة فيها أنها ستعكس نقلة كبيرة في الحياة العامة تستلزم تحركًا من الجميع، مشيرًا إلى أن الحكومة الجديدة عليها أن تتعامل مع بعض الأخطاء التي وقع فيها بعض وزراء الحكومة السابقة وعليها الاستماع لمشاكل المواطنين جيدًا.

«تشريعية النواب»: على الحكومة الجديدة الاستماع لمشاكل المواطنين

كما طالب النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الحكومة الجديدة بضرورة الاستماع جيدًا إلى مشكلات المواطنين والتعرف عنها عن قرب، وتنفيذ مطالبهم وحل مشكلاتهم والوقوف على بعض الملفات الهامة وحلحلتها ولاسيما ملفي ارتفاع الأسعار وانقطاع الكهرباء.

وقال أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إننا نعلم جيدًا ونتفهم بعض التحديات التي واجهت الحكومة السابقة، لكنه بات ضروريًا في الوقت ذاته أن لا نتوقف أمام المشكلات بل يجب تجاوزها تحقيقًا لنهضة تنموية وشمولية في الجمهورية الجديدة والتركيز على ملفات الزراعة والصناعة والتعليم والصحة نظرًا لأهميتها البالغة في تقدم الدول وتحقيق نهضتها.

وأضاف أن توصيات ومخرجات الحوار الوطني شكلت خارطة طريق لتجاوز تلك التحديات وأبرزت أهم الملفات التي يجب التركيز عليها لما شكله الحوار من تنوع في الآراء، وأخرج لنا مادة دسمة يمكن للحكومة الجديدة العمل عليها وتنفيذ ما جاء في توصياتها، لاسيما ما رأيناه من اهتمام بالغ من القيادة السياسية بالحوار الوطني.