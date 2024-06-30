الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مراسلة القاهرة الإخبارية: الإعلام الإسرائيلى أعلن انسحاب قوات الاحتلال من رفح الفلسطينية تدريجيًا

جريدة الدستور

قالت دانا أبو شمسية مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ القناة 12 الإسرائيلية أعلنت أن جيش الاحتلال قال بأنه يمكن سحب قوات من رفح الفلسطينية تكتيكيا.

وأضافت "أبوشمسية"، في رسالة على الهواء: "تحدثت هذه القناة على فكرة إسرائيلية تقوم على بناء معبر رفح جديد، والتي يضمن من خلالها الجيش الإسرائيلي التأكد والتحكم بخصوص القادمين إلى قطاع غزة، بحيث يكونون تحت النظر الإسرائيلي".

وتابعت: "وتقول ذات المصادر بأنه سيكون هناك تعميق لبناء المنطقة العازلة الآمنة عند محور فيلادلفيا حتى 14 كم وتستمر عملية القضاء على الأنفاق في المنطقة المذكورة، وهذه جملة من التصريحات الجديدة أو الأخبار العاجلة".

مراسلة القاهرة الاخبارية القاهرة الإخبارية رفح الفلسطينية قوات الاحتلال دانا أبو شمسية

مواد متعلقة

الداخلية الفرنسية: نسبة المشاركة بالجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية بلغت حتى الآن 59.39٪

مستشار تنمية مستدامة: مصير الجمهورية الفرنسية سيحسم خلال أيام

إعلام إسرائيلى: إصابة شخصين بجروح خطيرة فى هجوم بطائرة مُسيرة على هضبة الجولان

مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف التفاصيل الكاملة لقصف الاحتلال للمدنيين فى رفح الفلسطينية

خبير أمن قومى: التوافق بين روسيا وكوريا الشمالية يثير قلق بعض الدول

مدير المجلس الروسى للشئون الدولية: زيارة رئيس وزراء الهند تؤكد مدى التقارب بين البلدين

صافرات الإنذار تدوى شمال الجولان المحتل

أبو شامة: ثورة 30 يونيو حدث مهم وفارق فى تاريخ المنطقة بأكلمها

الأكثر قراءة

بداية من اليوم.. عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء ساعتين يوميًا

مدبولى: وقعنا 29 اتفاقية مع شركات الاتحاد الأوروبى بـ49 مليار يورو

فيديو محاولة اختطاف طفل من "سوبر ماركت".. ماذا حدث للمتهمة؟ (فيديو)

مصدر رفيع المستوى: مصر تتمسك بانسحاب الجيش الإسرائيلى بشكل كامل من معبر رفح

أحمد سليمان يكشف حقيقة تغريم الزمالك 500 ألف دولار بسبب مباراة الكونفيدرالية

محمد الباز لـ"القاهرة الإخبارية": أمريكا فعلت كل شىء لعدم الوصول إلى 30 يونيو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت إسرائيل عتبة «الغموض النووى»؟ «3»

ماجد حبته

صابرون على أرض صلبة

محمد رفعت

الحكومة بين تكليفات الرئيس ورضا المواطن

مدحت بشاى

الوزارة الجديدة وحلم التغيير الإيجابى

جلال حمام

تغييرات بحجم الجمهورية الجديدة

علي سعدة

ماذا ننتظر من التغيير الوزارى القادم؟

عبد الرحيم طايع

ما لا طائل فيه

محمد عبدالعزيز

الاحتفال بالكبار سنًا وعطاء

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر