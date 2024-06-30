"ثقافة الحوار الوطني": التخلص من الإخوان كان "هوى شعبيا" والدليل كان 30 يونيو

كشف الدكتور أحمد مجاهد، المقرر المساعد للجنة الثقافة بالحوار الوطني، دور المثقفين في ثورة 30 يونيو، قائلا: "هوى التخلص من الإخوان كان "هوى شعبيا"، وأكبر دليل على ذلك شهادات العالم كله على أن ثورة 30 يونيو كانت أكبر تجمع بشري في ثورة على مر التاريخ".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، اليوم الأحد،: "لما وزير الدفاع بنفسه يقف مع رغبة الشعب الذي فوضه لم يكن مأمنا كاملا، ولم يكن تصرفا مأمونا ولكنه كان تصرفا وطنيا ومسئولا، فضل فيه وزير الدفاع مصلحة الشعب مهما كانت نتائجه".

وتابع: "عدد الذين نزلوا في ثورة 30 يونبو كان أكبر من العدد الذي شهدناه في الانتخابات وهو مايؤكد أنها إرادة شعب، والتي كانت جولة ناجحة في الدفاع عن الهوية المصرية، ولو لم ننتبه أنها جولة تتطلب من الثقافة الاستمرار في العمل لتنمية الوعي بداية من الأطفال وإعادة تشكيله قد لاقدر الله إذا أصابتنا محن إقتصادية، تظهر مرة أخرى أنيابا للإخوان الإرهابية".