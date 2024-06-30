الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أمين سر «تشريعية النواب»: على الحكومة الجديدة تنفيذ توصيات الحوار الوطنى

جريدة الدستور

طالب النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الحكومة الجديدة بضرورة الاستماع جيدًا إلى مشكلات المواطنين والتعرف عليها عن قرب، والمحاولة الجدية في تنفيذ مطالبهم وحل مشكلاتهم والوقوف على بعض الملفات الهامة وحلحلتها ولاسيما ملفي ارتفاع الأسعار وانقطاع الكهرباء.

وقال أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، “إننا نعلم جيدًا ونتفهم بعض التحديات التي واجهت الحكومة السابقة، لكنه بات ضروريًا في الوقت ذاته أن لا نتوقف أمام المشكلات بل يجب تجاوزها تحقيقًا لنهضة تنموية وشمولية في الجمهورية الجديدة والتركيز على ملفات الزراعة والصناعة والتعليم والصحة نظرًا لأهميتها البالغة في تقدم الدول وتحقيق نهضتها”.

وأضاف النائب الدكتور ناصر عثمان أن توصيات ومخرجات الحوار الوطني شكلت خارطة طريق لتجاوز تلك التحديات وأبرزت أهم الملفات التي يجب التركيز عليها لما شكله الحوار من تنوع في الآراء وأخرج لنا مادة دسمة يمكن للحكومة الجديدة العمل عليها وتنفيذ ما جاء في توصياتها، لاسيما ما رأيناه من اهتمام بالغ من القيادة السياسية بالحوار الوطني.

وفي ختام حديثه هنأ النائب الدكتور ناصر عثمان، القيادة السياسية والشعب المصري، بالذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو، ثورة المصريين الذين وقفوا أمام مخططات الشر وحافظوا على مصر واستعادوا هويتها.

 

txt

"اقتصادية النواب": تخفيض فاتورة الاستيراد ودعم الصناعة تحديات أمام الحكومة الجديدة

txt

"الجيل": تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية أولوية أمام الحكومة الجديدة

النائب الدكتور ناصر عثمان مجلس النواب انقطاع الكهرباء الحكومة الحوار الوطنى

الأكثر قراءة

مدبولى: وقعنا 29 اتفاقية مع شركات الاتحاد الأوروبى بـ49 مليار يورو

بداية من اليوم.. عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء ساعتين يوميًا

فيديو محاولة اختطاف طفل من "سوبر ماركت".. ماذا حدث للمتهمة؟ (فيديو)

انتهت المهلة المحددة.. كيف تعاملت الداخلية مع الوافدين لتجديد الإقامة؟

أحمد سليمان يكشف حقيقة تغريم الزمالك 500 ألف دولار بسبب مباراة الكونفيدرالية

مصر تجدد حظر تصدير السكر المحلى للخارج لمدة 3 أشهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والايباك بينهما

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت إسرائيل عتبة «الغموض النووى»؟ «3»

ماجد حبته

صابرون على أرض صلبة

محمد رفعت

الحكومة بين تكليفات الرئيس ورضا المواطن

مدحت بشاى

الوزارة الجديدة وحلم التغيير الإيجابى

جلال حمام

تغييرات بحجم الجمهورية الجديدة

علي سعدة

ماذا ننتظر من التغيير الوزارى القادم؟

عبد الرحيم طايع

ما لا طائل فيه

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر