نهال عنبر عن ثورة 30 يونيو: ملحمة شعبية أضاءت مستقبل مصر (حوار)

تحل اليوم الذكرى الـ11 على ثورة 30 يونيو والتي تعتبر الحدث الأعظم في تاريخ مصر والملحمة التي جمعت جميع فئات الشعب المصري للوقوف في وجه الطغيان دون خوف من بطش الجماعة الإرهابية التي كانت تسير بمصر في طريق الظلام، ليأتي الشعب المصري ويقرر أن ينشأ حركة تمرد التي أزاحت الجماعة الإرهابية عن سدرة الحكم، ويأتي الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتفويض شعبي لينقذ مصر ويصل بها لبر الأمان.

وشارك ثورة 30 يونيو فيها جميع فئات الشعب المصري من بينهم أيضًا الفنانين الذين عانوا في عصر الظلام لجماعة الإخوان من حرية الإبداع، فضلا عن محاولات انتزاع مصر من هويتها الثقافية والحضارية، والمحاولات المستميتة لأخونة مؤسسات الدولة، وكبت حريتهم، فكان هذا الأمر سبب قوي لمشاركتهم وتشجيع الناس في رفض هذا من خلال استمارة تمرد.

وحاورت “الدستور” الفنانة نهال عنبر والتي شاركت في ثورة 30 يونيو عام 2013 والتي تحل ذكراها الـ11 التي جمعت جميع فئات الشعب المصري.

بدايًة.. أين كنت يوم 30 يونيو 2013؟

كنت في الشارع منذ بداية اليوم، وقبل يوم 30 يونيو، نزلت للجمهور والناس في الشارع المصري، حيث أنني كنت أعمل على تشجيع الناس، وحاولت بقدر الإمكان أن استغل جميع المنصات الخاصة بيّ لتشجيع الناس لإزاحة هذه الغمة عن مصرنا الحبيبة، وشعرت بسعادة كبيرة جدًا لتجاوب المصريين وفهمهم المرحلة الصعبة التي كنّا نعيش فيها، فكنّا نعيش في غُمة، مصر كانت تسير لطريق الظلام، ازاحها الله عن مصر والمصريين بفضل وعي الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد الجيش المصري آنذاك.

هل شاركت في مسيرات ومظاهرات سابقة علي ثورة 30 يونيو 2013 أو اعتصام الفنانين والمثقفين؟

وقعت على استمارة تمرد، كما أنني شجعت الناس وحمستهم على اتخاذ هذه الخطوة، ولكن لم أوزعها عليهم، فقط كنت أشجعهم حتي لا يتكاسلوا عن فعل هذا، لأني بخاف على مصر جدًا، وبحب بلدي كثيرًا، وأي حاجة في صالح مصر سأعمله، وانا كنت ضمن الفنانين المعتصمين في الشارع المصري حتي تخلصنا من هذه الجماعة الإرهابية التي كانت تخطو بمصر للهلاك، وضياع المستقبل.

وهل كنتِ تتوقعين نجاح حركة تمرد؟

بالطبع، لأن الناس كانت فهمت، والشعب المصري واعي بطبعه، الشعب كان فايق لما كان يفعله جماعة الإخوان الإرهابية في مصر والمصريين، ولم أضع مجهود كبير في إقناع الناس باستمارة تمرد.

حدثينا عن شعورك عقب سماع نبأ وصول محمد مرسي لحكم مصر؟

أصيبت بمرض شديد في قدمي وأصابني هذا نتيجة زعلي وغضبي الشديد فور إعلان نتيجة الانتخابات بفوز الرئيس المعزول محمد مرسي، خاصًة أنني ادركت أن النتيجة زورتها الجماعة الإرهابية، وحبست نفسي في البيت ورفضت العمل، بالإضافة إلى أنني قررت أن اهاجر خارج البلاد، وبالفعل سعيت في هذا الأمر، وكنت سأهاجر إلى ألمانيا حيث تتواجد والدة نجلي حسام، وقررت أبحث عن منزل هناك للعيش فيه، لأنني أدركت أن مصر "رايحة في داهية"، حتى جاءت حركة تمرد وأحييت فيّا الأمل من جديد، والتي أكدت أن المصريين "محدش بيقدر عليهم".

كمبدعة.. ما السيناريو الذي كان سيواجه مصر إن استمر الإخوان في حكم مصر؟

قولت مصر رايحة في داهية، ولكنني كنت على ثقة تامة من حماية ربنا لمصر، وكنت أيضًا على ثقة تامة من شعب مصر أنهم لم يتخلوا عن بلدهم ويتركوها لـلجماعة الإرهابية يدمروها كيفما شاءوا.

هل يفرز العيش تحت حكم ديني إبداع حقيقي؟

لا نهائيًا، كانت الجماعة الإرهابية تتحكم في كل شئ، وتضع رأيها وتفرضه على جميع الموجودين والفنانين، وكانوا رافضين لكل شئ، حتي النقاش، كانوا يرفضون النقاش والمنطق، وليس لديهم أي حجة قوية، كانت فترة غٌمة وربنا أنقذنا منها بفضل الجيش المصري القوي جدًا، والرئيس عبد الفتاح السيسي، صاحب الحكمة والسياسة التي تضع مصر دائمًا عالية الراية.

كيف رأيتِ رد فعل الشعب المصري على حكم الجماعة الإرهابية؟

الشعب المصري لا يظهر حبه لبلده إلا وقت الشدائد، وهذا بالفعل ما ظهر وقت أزمة الجماعة الإرهابية، حيث اتحد الشعب المصري لأنهم أدركوا جيدًا أن الاتحاد قوة وهذا الأمر يدل على عظمة وقوة الشعب المصري ومعدنه الأصيل الذي يظهر في الأزمات، بالإضافة إلى الجيش المصري القوي الذي يحمي حدودنا التي تقع جميعها في خطر.

كيف تري الفنانة نهال عنبر حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي للبلاد؟

الرئيس عبد الفتاح السيسي هو رئيس مخلص، وأمين، ويعي جيدًا أهمية مصر في الشرق الأوسط، ويعرف جيدًا قيمة البلد، ويتصدي جيدًا لأي استفزازات أو ضغوطات من العوامل الخارجية المحيطة به، ويتعامل مع جميع القرارات بمنتهى الحكمة، ويدرك أبعاد القرار المتخذ، وكل هذه الأمور تحسب له، ويؤكد أن اختيارنا له من البداية جاء في محله، وهو يجيد التعامل السياسي بشكل جيد.

كيف تري الفنانة نهال عنبر إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي؟

إذا تحدثنا عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي فلن نحصيها، فهي انجازات كثيرة جدًا، وتمكن من النهوض بمصر، وإعادة بناء البنية التحتيتة، والتجارة، وهناك الكثير من المشاريع، وهو يفعل الكثير وحاجات تفيد البلد على مدار عمر كامل، وأجيال قادمة، وليست لمدة بسيطة وتنتهي، فهو يعمل على إعادة بناء بلد كانت تدمر على مدار 60 عاما، بالإضافة إلى بناء مشاريع للشعب المصري، لذا يواجه بالسياسة الخارجية التي تحاول التقليل منه، والوقوف ضده، والغرب الذي يحاول أن يمنع مصر من التقدم، وأمنيتهم ألا تتمكن مصر من تنفيذ أي مشروع على أرض الواقع وألا يعيش المصريين حياة بها رفاهية دون الحاجة لأي دولة خارجية، ونظل متأخرين ومتخلفين حتي لا نقف لهم الند بالند، وأنهم يتمنون وقوع مصر ولا تقف خاصًة أنها أهم دولة في الشرق الأوسط، ولكن بتفكير الرئيس السيسي تمكن من عودة مصر للريادة من جديد في الشرق الأوسط، وسيعم الرخاء مرة أخرى ونحن على خطي صحيحة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كيف وجدت الفنانة نهال عنبر الفن وحرية الإبداع في عهد الرئيس السيسي؟

هناك إبداع وتنوّع والبعد عن تصدير العنف للجمهور في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومع وجود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مع وجود حملات لتصحيح الاخلاق، بعدما كان يسعي الناس لتصدير صورة غير صحيحة عن مصر، وهذا ما كان يحذ ر منه دائما الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جميع مؤتمراته وأحاديثه بأن الفن المصري لا بد أن يكون راقيًا ولا يصدر صورة عن العنف والعشوائيات، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية صدرت الصورة الصحيحة عن مصر بعيدًا عن العشوائيات، وساهمت في حرية الإبداع، بدون المس بالأخلاقيات كما كان يفعل البعض، وأعادت ريادة مصر للفن في الشرق الأوسط من جديد، لأنها تدرك جيدًا أن الفن المصري يربي أجيال، وطبيعي أن يكون هناك أكشن ودراما وتنوع ولكن كل هذا باحترام، واختلفت الصورة التي كانت مصدرة أن مصر كلها عشوائيات وأننا شوية وهنمشي بالجمال في الشارع، والدنيا بتتظبط، ولم يكن هناك عشوائية كما كان، وعلّوا من الصورة وأصبحنا ننافس التركي وكل حاجة، بتكنينك مختلف ومميز أمام العالم أجمع.