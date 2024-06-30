محمد صبحي بعد التجديد للزمالك: جاهزون للسوبر الإفريقي وهذه رسالتي للجماهير

كشف محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه وقع على بياض من أجل تجديد التعاقد مع الزمالك لمدة 4 مواسم مقبلة.

وقال صبحي: “أنا تحت أمر نادي الزمالك في أي وقت، مؤكدًا أنه عاد من فاركو لأنه ابن من أبناء نادي القلعة البيضاء ويرغب في تحقيق البطولات مع النادي”.

وتابع: “مركزين علي التويج بالسوبر، والزمالك لم يخشي من مواجهة أي فريق”.

وحرص محمد صبحي علي وعد جماهير الزمالك قبل مواجهة السوبر الإفريقي، على تقديم أقصى جهد من أجل إسعاد هم.

ووجه صبحي رسالة خاصة لجماهير نادي الزمالك قائلًا: “خليكم في ضهر الفريق احنا من غيركم لا شيء”.

ونجح مجلس إدارة نادي الزمالك في تجديد التعاقد مع محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة أربعة مواسم بداية من الموسم المقبل.

ووقع اللاعب على عقود التجديد لنادي الزمالك في جلسة جمعته بكل من أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس الإدارة، وعبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي.

وكان مسؤولو الزمالك توصلوا لاتفاق مع الحارس على كافة التفاصيل الخاصة بتجديد عقده خلال الأيام القليلة الماضية ليوقع محمد صبحي رسميًا على عقود التجديد للقلعة البيضاء.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الأحد، بعد خوض مباراة سيراميكا كليوباترا اليوم في مسابقة الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الإثنين المقبل على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة فاركو المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، بإستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على سيراميكا كليوباترا برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 37 نقطة.