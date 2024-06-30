النائب إبراهيم الديب: القطاع الزراعي أولوية أمام الحكومة الجديدة لتحقيق الأمن الغذائى

قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن القطاع الزراعي من أهم وأبرز القطاعات التى تمثل تحديا كبيرا أمام الحكومة الجديدة، وهذا يعود لأهميته ومكانته فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية التى تمثل قضية أساسية في تحقيق الأمن الغذائى.

وأكد عضو النواب، أن إعادة هيكلة القطاع أمر وجوبى، مع ضرورة رسم خارطة طريق للسياسات الزراعية وتقييم التنفيذ بالإضافة إلى البحث العلمي الزراعي وربط الجامعات والمراكز البحثية معا من خلال إطار تنظيمي لتطوير البحوث الزراعية لتفعيل مساهمتها في رسم حلول للمعوقات التي تواجه المجال الزراعي، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بالقطاع الزراعي بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة تتطلب أيضا، إعادة هيكلة مركز البحوث الزراعية ودعم المركز لإحداث تطوير وتنمية زراعية حقيقية وواعدة، والاهتمام بقطاع إنتاج التقاوي محليا والتحسين الوراثي المستمر لها لرفع إنتاجية الوحدة الزراعية، مع ضرورة إعادة النظر في إدارة قطاعات الثروة الحيوانية، مع أهمية إنشاء قاعدة بيانات لكل المعلومات المتعلقة بالقطاعات الزراعية المختلفة وإتاحتها للعلماء في قطاع الزراعة بشفافية حتى يتثنى للمختصين طرح المقترحات المفيدة للسياسات الزراعية والتطوير الزراعي المستمر.

وشدد عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، على ضرورة الاهتمام بقطاع الإرشاد الزراعي، لتفعيل الربط بين المزارع والباحث لتطوير العمليات الزراعية ورفع الإنتاجية للمحاصيل الزراعية والمساهمة في تحقيق عوائد للفلاحين، والتوسع فى الزراعات التعاقدية ولضمان تحقيق هامش ربح للمزارعين وإدارة المنتجات الزراعية بشكل فاعل يحقق توفير المنتجات الزراعية في الأوقات المناسبة بالأسعار المناسبة.